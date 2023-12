Chi è Sarafine vincitrice di X- Factor? il suo vero nome è Sara Sorrenti

Chi è Sarafine (Sara Sorrenti), vincitrice di X-Factor 2023

Sarafine, nome d’arte di Sara Sorrenti, ha conquistato il cuore del pubblico e il titolo di vincitrice di X-Factor 2023. Ma chi è questa talentuosa cantante? Scopriamolo insieme attraverso una serie di dettagli e curiosità sulla sua vita e la sua carriera.

L’identità di Sarafine





Sarafine, nome d’arte di Sara Sorrenti, è una talentuosa artista italiana. La cantante è nata nel 1989, quindi ha attualmente 34 anni, ed è originaria della splendida regione della Calabria. Tuttavia, al momento risiede nella vivace città di Bruxelles, in Belgio.

Il percorso di Sarafine

Prima di dedicarsi completamente alla sua passione per la musica, Sarafine ha lavorato come assistente amministrativa, occupandosi di contabilità e tasse. Tuttavia, la musica ha sempre occupato un posto speciale nel suo cuore, e alla fine ha deciso di seguire il suo sogno. Ha compreso che la sua vera vocazione era la musica, e non ha esitato a lasciare il suo lavoro per inseguire la sua passione.

Sarafine è una musicista eclettica che spazia in vari stili musicali, tra cui dubstep, tecno, trap, drill e pop, creando un irresistibile mix di electro-pop. Ciò che la rende ancora più straordinaria è la sua capacità di scrivere testi, cantare, produrre e suonare tutti i suoi brani in prima persona. Questa poliedricità le consente di offrire performance musicali complete ed emozionanti.

La musica di Sarafine

Sarafine compone i suoi testi sia in italiano che in inglese, dimostrando una versatilità linguistica notevole. La sua musica è caratterizzata da melodie coinvolgenti e sonorità audaci che trasmettono un desiderio irresistibile di fuggire dalla monotonia della vita quotidiana. Le sue canzoni esplorano l’incertezza, che rappresenta sia una fonte di paure che di speranze. Uno dei suoi brani inediti più noti è “Malati di gioia.”

Segui Sarafine su Instagram

Se desideri rimanere aggiornato sulle avventure musicali e non solo di Sarafine, puoi farlo seguendo il suo profilo personale su Instagram. Lì potrai scoprire il suo mondo e interagire con lei direttamente.

Il percorso di Sarafine a X Factor 2023

Durante la sua partecipazione a X Factor 2023, Sarafine ha impressionato la giuria ottenendo ben quattro “sì” durante le Audition, presentando il suo brano inedito “Malati di gioia.” Ai Bootcamp, ha sorpreso ancora una volta con la sua interpretazione di “The House of the Rising Sun” dei The Animals. Agli Home Visit, ha proposto una versione emozionante di “Desert Rose” di Sting. Il famoso rapper italiano Fedez ha preso Sarafine sotto la sua ala protettrice, sperando di portarla il più lontano possibile nella competizione.

La vittoria a X Factor 2023

Il punto culminante della sua esperienza a X Factor è stato il trionfo nella serata finale del 2023. Sarafine ha affascinato il pubblico con la sua esibizione, conquistando la vittoria. Al secondo posto si sono classificati gli Stunt Pilots, seguiti da Il Solito Dandy e Maria Tomba.

Il percorso di Sarafine in questa competizione è stato sorprendente e appassionante. Ogni sua esibizione è stata un’opportunità per trasformare il palco di X Factor in un club, riarrangiando brani iconici come “Eleanor Rigby” dei The Beatles, “Get Up, Stand Up” di Bob Marley and The Wailers e “Tutto il resto è noia” di Franco Califano. Il suo inedito “Malati di gioia” ha catturato l’attenzione fin dalle Audition, e ha continuato a stupire durante il percorso. Sarafine è senza dubbio una delle voci più promettenti emerse da X Factor 2023.