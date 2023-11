Chi è Sarah Varetto moglie di Salvo Sottile: età, figli e vita privata

Scopri la storia d’amore tra il giornalista Salvo Sottile e Sarah Varetto, la loro separazione, e cosa sappiamo sulla carriera di Sarah Varetto.

L’amore tra Salvo Sottile e Sarah Varetto

Salvo Sottile, noto giornalista e conduttore televisivo, è stato sposato con Sarah Varetto, anch’essa giornalista, per quindici anni, dal 2004 al 2019. La loro storia d’amore è iniziata quando entrambi lavoravano per SkyTG24. L’incontro sul luogo di lavoro ha scatenato una passione che li ha portati all’altare. Durante il loro matrimonio sono nati due figli, Giuseppe nel 2004 e Maya nel 2010. La loro famiglia sembrava perfetta, ma purtroppo ogni favola ha una fine, e il matrimonio tra Salvo e Sarah è giunto al capolinea. Tre anni fa hanno deciso di separarsi, mettendo fine a una lunga relazione.

Chi è Sarah Varetto?

Sarah Varetto è una giornalista nata a Torino nel 1972. Ha ricoperto il ruolo di direttore di SkyTG24 per ben otto anni. Attualmente, ricopre la posizione di Executive Vice President Communication, Inclusion, and Bigger Picture di Sky Italia. Oltre a essere una figura importante nel mondo dei media, è anche autrice e conduttrice di programmi di economia e attualità trasmessi su diverse reti televisive, tra cui Rai, Sky e LA7. La sua carriera di successo nel giornalismo televisivo è notevole e ha contribuito a plasmare il panorama mediatico italiano.





Il Presente di Salvo Sottile

Dopo la separazione da Sarah Varetto, Salvo Sottile sembra essere rimasto single. Sui suoi social media, non ha condiviso alcuna notizia riguardo a una nuova relazione. Tuttavia, ha mantenuto un buon rapporto con la sua ex moglie, soprattutto per il bene dei loro figli. Sarà interessante scoprire se durante la sua apparizione nella trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone, Salvo Sottile parlerà della sua vita sentimentale attuale. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli.