Chi è Sergio Friscia: età, vita privata, figli, moglie e carriera

Cresciuto a Palermo, Sergio Friscia era determinato a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Dopo essersi diplomato al liceo linguistico, ha deciso di fare un salto di qualità e di trasferirsi a Roma per inseguire i suoi sogni.

Dopo aver fatto diligentemente la gavetta come disk jockey e intrattenitore, all’inizio degli anni ’90 debutta nella televisione siciliana. Alla fine degli anni ’90, il suo duro lavoro è stato ripagato ed è diventato un fenomeno nazionale, noto per la sua recitazione, la sua abilità nello spettacolo e il suo talento comico.

È stato nel 2013 che Friscia ha lasciato il segno, quando ha portato la sua interpretazione di Beppe Grillo nel tg satirico Striscia la Notizia. A questa sono seguite numerose altre imitazioni di successo, tra cui il Commissario Montalbano, Giuliano Sangiorgi e Piero Pelù.

Amadeus e Alessia Ventura hanno accolto i telespettatori a Mezzogiorno in famiglia, con ospiti che cambiano ogni anno. Nel 2016 ha fatto parte del cast di Domenica In, presentata da Paola Perego, ed è stato anche il conduttore di Ah Ah Car su Rai 4. Convincere i telespettatori a sintonizzarsi è un’occasione da non perdere!

Nel 2021, insieme a Roberto Lipari, assume il ruolo di conduttore del programma Striscia la Notizia dopo Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. La loro collaborazione di successo è proseguita nel 2022.

La carriera di Friscia lo ha visto salire ai vertici, ma la sua vita privata rimane un mistero. Non è solito condividere la sua vita privata con il pubblico, quindi non si sa se sia sposato, fidanzato o abbia figli.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore palermitano ha sempre tenuto nascosta la sua vita privata. Parlando a DiPiù Tv, ha rivelato che i suoi genitori erano preoccupati per le scelte che stava facendo. Volevano un futuro sicuro per lui, così, per alleggerire il carico, Sergio Friscia ha accettato diversi lavori saltuari.

Non perdetevi i film dell’attore siciliano Sergio Friscia: saranno sicuramente un’esperienza indimenticabile!

Il contributo cinematografico di Sergio Friscia è innegabilmente prezioso. Ha esordito nel 2000 con il film “Intrigo a Cuba”, diretto da Riccardo Leoni. Nello stesso anno ha recitato in “Giraffe” di Claudio Bonivento. Il suo ultimo lavoro risale al 2020, nel film “Free – Liberi”, diretto da Fabrizio Maria Cortese.