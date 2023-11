Chi è Teresa Mannino? Età, carriera, biografia, marito, compagno e figli

Teresa Mannino: La Comicità di una Palermitana Doc

Teresa Mannino è una delle comiche più amate e apprezzate dagli italiani, ma come è nata la sua comicità? Scopriamo di più sulla storia, la carriera e la vita privata di questa talentuosa cabarettista palermitana.

Un Inizio Accademico

Teresa Mannino è nata il 23 novembre 1970 a Palermo, figlia di un medico e con due fratelli anch’essi medici. La sua strada accademica la porta a laurearsi in filosofia presso l’Università degli Studi di Palermo. Tuttavia, il destino aveva altri piani per lei.

La Scoperta del Cabaret

Dopo la laurea, Teresa si trasferisce a Milano, dove decide di perseguire la sua passione per la recitazione. Frequenta la scuola del Teatro Carcano e intraprende un cammino artistico che la porterà verso il mondo del cabaret. Nel 1999, viene scritturata per spettacoli teatrali come “Lisistrata” di Aristofane e “Le piaton de laire” di Eugène Ionesco, diretti da Silvio Pandolfi. Questi primi passi segnano l’inizio della sua avventura nel mondo dello spettacolo.





La Conquista del Piccolo e Grande Schermo

Teresa Mannino si fa strada come cabarettista, esibendosi in radio e al celebre locale milanese Zelig. Il grande pubblico la scopre grazie al programma televisivo “Zelig” su Canale 5, dove raggiunge una notevole popolarità. Nel 2013, diventa anche conduttrice dello spettacolo, affiancando Michele Foresta. La sua carriera prosegue con partecipazioni in programmi come il “Checco Zalone Show” e il debutto al cinema in “Amore, bugie e calcetto” di Luca Lucini, accanto a Claudio Bisio.

Teresa Mannino si cimenta anche in serie televisive come “Il commissario Manara” e “Benvenuti a tavola”, e lavora al documentario su Andrea Camilleri, “Il maestro senza regole”. Nel 2016, presta la voce a Fru Fru nel classico Disney “Zootropolis”. Tuttavia, uno dei momenti più significativi della sua carriera è lo spettacolo teatrale “Sono nata il ventitré”, un viaggio attraverso la sua vita raccontato con il suo stile comico unico, registrato e trasmesso in televisione.

Vita Privata e Impegno Ambientalista

Nella vita privata, Teresa Mannino è divorziata e ha una figlia di nome Andrea, avuta da una relazione successiva. Attualmente, è legata a un compagno di cui si sa poco, se non che si sono conosciuti agli inizi della sua carriera e si sono reincontrati casualmente in un autogrill a Verona. Inoltre, la comica è molto sensibile alle tematiche ambientaliste, che spesso propone anche durante i suoi sketch.

In conclusione, Teresa Mannino è una figura eccezionale nel mondo della comicità italiana, con una carriera ricca di successi e una personalità unica. La sua capacità di far ridere e di affrontare temi importanti la rende una delle artiste più amate e rispettate del panorama italiano.