Chi è Tony Colombo, moglie e figli

Tony Colombo, all’anagrafe Antonino Colombo, è un rinomato cantante neomelodico con una carriera di successo che ha inizio fin da giovane. A soli 7 anni, Tony si è esibito in pubblico per la prima volta grazie al grande Mario Merola, in occasione di una festa in piazza.

La Crescita Artistica di Tony Colombo

Da quel momento, Tony ha continuato a sviluppare il suo talento artistico, incidendo il suo primo album già all’età di 8 anni, ottenendo un notevole successo. A 9 anni, ha intrapreso il suo primo tour internazionale dopo un’esibizione memorabile al Forum Assago di Milano. Questo ha segnato l’inizio di una carriera straordinaria, rendendolo uno dei cantanti neomelodici più noti in Italia e all’estero.

L’Età di Tony Colombo

Tony Colombo è nato a Palermo l’11 maggio 1986, sotto il segno del Toro, e nel corso di quest’anno compirà 37 anni.

La Vita Sentimentale di Tony Colombo

La vita sentimentale di Tony Colombo è stata oggetto di grande interesse mediatico nel corso degli anni. Il suo primo amore importante è stato con Luana La Rosa, con cui si è sposato a soli 18 anni.

Nel 2016, Tony e Luana hanno scelto di separarsi, e poco dopo il cantante ha incontrato Tina Rispoli, ex moglie di un boss della camorra di nome Gaetano Marino. Nel marzo 2019, Tony e Tina hanno celebrato il loro matrimonio a Napoli.

Il Matrimonio di Tony Colombo

Il matrimonio di Tony Colombo con Luana nel 2019 è stato oggetto di grande scalpore. Caratterizzato da un sontuoso sfarzo e con la città di Napoli praticamente bloccata per l’evento, le nozze sono state descritte come “il matrimonio più trash dell’anno”. Le cerimonie sono state caratterizzate da carrozze trainate da cavalli, sfilate e cortei che hanno contribuito a consolidare questo titolo.

L’Ex Moglie di Tony Colombo

L’ex moglie di Tony Colombo è Luana La Rosa, figlia dell’ex produttore del cantante. Dopo il divorzio, Luana ha concentrato la sua attenzione sulla famiglia e ha trovato ispirazione e conforto nella sua fede religiosa.

I Figli di Tony Colombo

Dal suo matrimonio con Luana La Rosa, Tony Colombo ha avuto tre splendidi figli: Julie Colombo, Emmanuela Lia Rosa Colombo e Marco Colombo.