Chi è Ulisse Landero marito di Anna Valle e padre dei suoi figli Ginevra e Leonardo

Anna Valle è la protagonista del programma di successo di Rai Uno, Lea Un nuovo giorno. Fuori dallo schermo, è felicemente sposata con Ulisse Lendaro ed è madre orgogliosa di Ginevra e Leonardo, rispettivamente di 13 e 9 anni.

Anna Valle è la splendida protagonista della nuova fiction di Rai Uno, Lea Un nuovo giorno, accanto al talentuoso Giorgio Pasotti. È stata la Miss Italia mozzafiato del 1995 e di recente ci ha stupito sul piccolo schermo nella serie di Canale 5 Luce dei tuoi occhi, con lo straordinario Giuseppe Zeno. Fuori dallo schermo è incredibilmente riservata sulla sua vita privata, ma sappiamo che è sposata con l’incredibile Ulisse Lendaro, produttore cinematografico e avvocato, ed è la madre orgogliosa di Ginevra e Leonardo, che oggi hanno 13 e 9 anni.

Chi è lo straordinario Ulisse Lendaro e che lavoro fa l’amato marito di Anna Valle?

La comune passione per il cinema di Ulisse Lendaro e Anna Valle li ha fatti incontrare nel 2008 sul set di MissTake. Ulisse era una comparsa mentre Anna era al suo debutto sul grande schermo. Senza esitare, si sono fidanzati quello stesso anno e da allora sono inseparabili. Non solo sono innamorati, ma hanno anche collaborato professionalmente. Ulisse è avvocato, produttore e regista e ha affiancato Anna sul set di diversi progetti. Uno di questi è stato L’età imperfetta, in cui Anna era la protagonista. Sono anche apparsi insieme in televisione, ballando un valzer romantico nella puntata del 16 aprile di Secret Song. Insieme, sono una forza inarrestabile dell’amore e dell’arte.

Ginevra e Leonardo, gli amati figli di Anna Valle e Ulisse, riempiono di gioia il cuore dei loro genitori!

Anna Valle e Ulisse Lendaro hanno suggellato la loro devozione con l’arrivo di due bellissimi bambini, un maschio e una femmina. La loro primogenita, Ginevra, è nata nell’aprile 2008, lo stesso anno in cui si sono scambiati con gioia le loro promesse, e oggi è una vivace tredicenne. Quattro anni dopo, nell’aprile 2013, la coppia ha dato il benvenuto al loro secondo figlio, Leonardo.

Siamo una famiglia estremamente riservata e non condividiamo la nostra vita online attraverso i social media.

Anna Valle tiene molto alla sua privacy. Sceglie di stare lontana dai riflettori e non ha un profilo Instagram. Come ha spiegato in un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo, “non è una cosa che mi viene naturale”. Purtroppo in passato ha subito un furto di identità sui social media, con un profilo falso che si spacciava per lei e che le ha causato molti problemi e ha diffuso notizie false. Anche il marito ha scelto di rimanere riservato, e una ricerca del suo nome rivela che nemmeno lui ha un account sui social.