Belén: “Mi sono estraniata dalla chat WhatsApp delle mamme. Mi considerano presuntuosa? Non mi tocca.”

Durante l’ultima puntata di “Stasera c’è Cattelan”, trasmessa su Rai2 mercoledì 10 aprile, Belén Rodriguez ha affrontato l’annoso tema delle “chat delle mamme su WhatsApp”. La celebre showgirl ha raccontato di come abbia scelto di abbandonare immediatamente il gruppo WhatsApp dedicato alle attività scolastiche ed extrascolastiche di suo figlio Santiago, attualmente undicenne.





La Decisione di Belén

Belén ha rivelato di aver lasciato il gruppo dopo averne osservato i contenuti per breve tempo: “Ho abbandonato subito. Avevo visto tre/quattro cose che mi hanno completamente spaventata”. In seguito, ha spiegato che è stata sua madre, Veronica Cozzani, a prendere il suo posto nel gruppo, gestendo le comunicazioni relative al figlio.

Il Rapporto di Belén con le Altre Mamme

Interrogata da Cattelan sul rischio di essere percepita come poco amichevole dalle altre mamme per la sua decisione di distaccarsi dal gruppo, Belén ha risposto con franchezza: “Se pensano che me la tiro? Non me ne frega un grandissimo… No…”. Questa sua affermazione sottolinea la sua volontà di mantenere un certo distacco dalle dinamiche sociali che non sente proprie.

Vita Privata e Pubblica

Nel corso dell’intervista, Belén ha anche toccato temi della sua vita privata, inclusi alcuni commenti sull’ex marito Stefano De Martino, anch’egli figura nota nella televisione italiana. Rispondendo alla domanda di Cattelan se la vita che vive oggi corrisponda a quella che sognava dieci anni fa, la Rodriguez ha commentato con ironia: “Questa, ma con meno corna”.

In conclusione, l’intervista ha offerto uno spaccato sincero e senza filtri della vita di Belén Rodriguez, mostrando come, nonostante la sua immagine pubblica, preferisca gestire in modo privato e autonomo gli aspetti legati all’educazione del figlio. Questa scelta riflette un approccio personale che privilegia la sincerità e l’indipendenza, anche di fronte alle aspettative sociali delle chat di mamme, fenomeno sempre più diffuso nella comunicazione moderna tra genitori.