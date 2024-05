Conoscete la storia di Santa Monica? Una madre diventata Santa per via del figlio

Santa Monica è una delle sante più amate e venerate nella Chiesa Cattolica, conosciuta soprattutto come la madre paziente e devota di Sant’Agostino, uno dei più grandi teologi della Chiesa. La sua storia è un esempio di fede incondizionata e di perseveranza nella preghiera.





Vita e Origini

Monica nacque nel 331 a Tagaste, oggi Souk Ahras, in Algeria. Proveniva da una famiglia cristiana e fu data in sposa a un uomo di nome Patrizio, un funzionario romano locale. Patrizio era noto per il suo carattere difficile e per essere un pagano; tuttavia, Monica mostrò una pazienza e tolleranza eccezionali verso di lui. Avevano tre figli, tra cui Agostino, il maggiore.

La Conversione di Agostino

Uno degli aspetti più noti della vita di Santa Monica è il suo impegno instancabile nella conversione del figlio Agostino. Agostino aveva adottato uno stile di vita dissoluto e si era allontanato dal cristianesimo durante i suoi studi a Cartagine. Per anni, Monica pregò per la sua conversione, piangendo per il suo ritorno alla fede e cercando consigli da vescovi e preti.

Il suo impegno e la sua devozione alla preghiera ebbero infine successo quando, dopo 17 anni, Agostino si convertì al cristianesimo. La conversione avvenne nel 386 sotto l’influenza del vescovo Ambrogio di Milano, uno dei più eminenti dottori della Chiesa dell’epoca. Agostino ricevette il battesimo nel 387, un evento che Santa Monica attese con grande gioia.

Gli Ultimi Anni e la Morte

Dopo la conversione di Agostino, Monica decise di fare ritorno in Africa con suo figlio e la sua famiglia. Tuttavia, durante il viaggio di ritorno, si fermarono a Ostia, il porto di Roma. Qui, Monica cadde malata e si rese conto che la sua vita stava per finire. Nei suoi ultimi giorni, espresse il desiderio di non preoccuparsi del luogo in cui sarebbe stata sepolta, ma piuttosto di ricordarla all’altare del Signore ovunque esso fosse.

Monica morì nel 387 e fu sepolta a Ostia. Più tardi, le sue reliquie furono trasferite nella chiesa di Sant’Agostino a Roma, dove si trovano ancora oggi.

Eredità e Santità

La vita di Santa Monica è una testimonianza potente dell’efficacia della preghiera e del sacrificio personale. È la santa patrona delle madri cristiane e delle mogli, ed è celebrata per il suo ruolo di intercessore per coloro che pregano per i propri cari allontanatisi dalla fede. La sua festa si celebra il 27 agosto, il giorno prima della festa di Sant’Agostino, simbolo del legame indissolubile tra madre e figlio.