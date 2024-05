Eurovision, vittoria di Nemo seguita da un incidente improvviso sul palco. Ecco i dettagli (VIDEO)

Durante la serata finale dell’Eurovision Song Contest 2024, che si è svolta con grande attesa e partecipazione internazionale, il rappresentante svizzero, Nemo, si è aggiudicato la vittoria grazie alla sua canzone “The code”. La performance ha guadagnato l’approvazione unanime, conquistando i famosi 12 punti da parte di numerose nazioni. Tuttavia, l’evento è stato segnato da un episodio inaspettato che ha lasciato il pubblico stupito e ha acceso le discussioni sui social media.





Subito dopo essere stato proclamato vincitore, Nemo ha voluto approfittare del momento per fare un’importante dichiarazione, esprimendo la speranza che l’Eurovision possa sempre rappresentare un simbolo di pace e dignità per tutte le persone. Poco dopo, però, si è verificato un incidente imprevisto: mentre si esibiva per l’ultima volta sul palco, Nemo ha accidentalmente danneggiato il trofeo, causando la rottura di una parte di esso. Non è chiaro se l’azione sia stata intenzionale o frutto di un gesto troppo impetuoso.

Il momento dell’incidente è stato rapidamente catturato e condiviso online, diventando virale. Il frammento del trofeo rotto è rimasto sul palco, evidente agli occhi di tutti. Questo evento ha sollevato immediatamente un’ondata di reazioni: alcuni spettatori hanno espresso sorpresa e disappunto, mentre altri hanno interpretato il gesto come un simbolo di protesta implicita, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Nemo riguardo la necessità di “riparare” anche l’Eurovision.

La finale è stata ulteriormente complicata da varie polemiche, in particolare relative al trattamento di questioni politiche e sociali. Alcuni fan presenti all’evento sono stati coinvolti in proteste per l’obbligo di rimuovere bandiere non-binary, e ci sono stati fischi durante l’esibizione della cantante israeliana Eden Golan, segno di un malcontento generale per come l’organizzazione avesse gestito certi aspetti politici del concorso. Queste tensioni si sono riflesse anche nei momenti successivi, con fischi indirizzati a Martin Osterdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision, quando è apparso sullo schermo.

Nonostante le controversie e i momenti di tensione, la serata ha visto anche momenti di celebrazione e gioia. Al secondo posto si è classificata la Croazia con 547 punti, seguita dall’Ucraina con 453 punti. La rappresentante italiana, nonostante le polemiche, ha concluso la competizione al settimo posto, ma ha descritto la sua esperienza come “magnifica”.

In conclusione, l’Eurovision Song Contest 2024 resterà ricordato non solo per la vittoria musicale di Nemo, ma anche per le dinamiche complesse e i momenti drammatici che hanno caratterizzato questa edizione, riflettendo le sfide e le tensioni che possono emergere in un contesto di grande visibilità e diversità culturale.