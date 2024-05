Tommaso Stanzani rivela: “Volevo continuare con Zorzi, ma ora ho trovato un nuovo amore”

Tommaso Stanzani, noto al pubblico per il suo percorso iniziato nel talent show “Amici” e proseguito con successo a “Viva Rai2!” con Fiorello, ha recentemente rivelato dettagli sul suo nuovo libro e la sua vita sentimentale durante una puntata di “Verissimo”, condotta da Silvia Toffanin. Il giovane balerino e scrittore ha discusso sia del suo passato sia del presente, mostrando un lato intimo e riflessivo del suo essere.





Nel suo ultimo lavoro letterario, “Un ritmo unico”, Stanzani esplora temi come amicizia e sogno, raccontando la storia di quattro amici uniti dalla passione per la danza. Durante l’intervista, ha approfondito non solo i temi del libro ma anche aspetti più personali della sua vita, come le sue esperienze amorose.

Riguardo alla fine della sua relazione con il celebre influencer Tommaso Zorzi, Stanzani ha ammesso di essere stato colto di sorpresa dalle recenti dichiarazioni dell’ex, in cui Zorzi assumeva la responsabilità della loro separazione. “Non lo sapevo,” ha confessato Tommaso, “però è vero. Concordo con lui; anche se all’inizio non volevo che finisse, ora capisco che è stata la decisione giusta.” Riflettendo sulla loro storia, ha aggiunto: “A due anni di distanza, riconosco che lui è una persona molto intelligente e talentuosa, ma avevamo modi diversi di intendere l’amore.”

Nonostante il passato sentimentale burrascoso, il cuore di Stanzani è ora impegnato con una nuova figura, che descrive come dolce e comprensiva. “C’è qualcuno nella mia vita che ha saputo raccogliermi in tanti piccoli pezzi,” ha rivelato, elogiando la capacità di questa persona di supportarlo completamente, anche nei momenti in cui non era pienamente consapevole del proprio bisogno di aiuto. “È la prima persona che mi ha capito senza che io volessi essere compreso. Una persona speciale, si chiama Oreste.”

Con queste parole, Tommaso Stanzani non solo ha condiviso dettagli su un aspetto importante della sua vita privata, ma ha anche mostrato come il supporto e la comprensione siano essenziali nelle relazioni personali, un messaggio che traspare anche nelle pagine del suo libro.