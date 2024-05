Quanto ha guadagnato Angelina Mango dal Eurovision Song Contest: scopriamo le cifre

La talentuosa Angelina Mango salirà sul palco dell’Eurovision Song Contest 2024, un evento di alto profilo con un seguito globale, che quest’anno si svolgerà in Svezia. La sua canzone La Noia, che ha vinto il Festival di Sanremo 2024, la lancia sulla scena internazionale, consolidandola tra le figure di spicco della musica moderna.





Il suo viaggio musicale ha preso il volo con una presenza memorabile nello show televisivo Amici di Maria De Filippi. Ora, Angelina Mango rappresenta l’Italia in una competizione canora di grande successo, seguita da un pubblico internazionale.

Risonanza globale della canzone La Noia

Dopo il trionfo a Sanremo, è stata lanciata la versione spagnola di La Noia, un passo significativo nell’evoluzione dell’ormai internazionale carriera di Angelina Mango. Il suo successo ha travalicato i confini del suo paese natale, emulando la traiettoria di musicisti famosi che hanno fatto breccia nel panorama musicale mondiale. In questo modo, la sua musica tocca un pubblico globale e non si ferma solo al pubblico italiano.

Benefici economici di Angelina Mango da Eurovision

Molti si domandano quanto abbia guadagnato Angelina Mango dal conseguimento di tali triofoni. Contrariamente a quanto si può presupporre, la partecipazione ad eventi come il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest non prevede premi monetari.

Il valore più grande per gli artisti partecipanti è la visibilità che questi eventi conferiscono. A tal proposito, La Noia ha raccolto oltre 81 milioni di stream online, ancòra senza tenere conto della diffusione via televisione e radio. Questa diffusione capillare ha giovato ad Angelina Mango e si è tradotta in vantaggi per gli autori e la casa discografica.

Il viaggio musicale di Angelina Mango

Nata il 10 Aprile 2001 a Maratea, Angelina Mango è la figlia di Pino Mango, celebre cantautore scomparso nel 2014, e Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar. Cresciuta a Lagonegro, in Basilicata, ha nutrito fin da giovane un amore per la musica grazie a influenze di artisti come i Rolling Stones, i Nirvana e Aretha Franklin.

La sua entrata ufficiale nella musica è avvenuta a 20 anni, con il rilascio del suo album d’esordio, Monolocale. Ha cercato di entrare nel Festival di Sanremo nel 2022, raggiungendo la fase finale di Sanremo Giovani, senza tuttavia ottenere un successo strepitoso. Il suo singolo Formica le ha garantito un posto tra le radio popolari.

Il suo grande momento è arrivato nell’autunno del 2022, partecipando al programma TV Amici di Maria De Filippi. Il suo straordinario talento l’ha portata alla finale, dove ha conquistato il secondo posto. Successivamente, il brano estivo Ci pensiamo domani e la popolarità virale di Che t’o dico a fa’ nell’autunno del 2023, l’hanno ulteriormente proiettata sotto i riflettori.