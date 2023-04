Chi è Veronica Maya? Età, marito, figli, malattia, lavoro, vita privata e cosa fa oggi

Incantando il pubblico italiano con la sua bellezza e la sua impareggiabile professionalità, Veronica Maya è da anni un’amatissima showgirl e conduttrice televisiva. Approfondiamo la conoscenza di questa donna straordinaria!

Chi è Veronica Maya?

Nata Veronica Russo il 14 luglio 1977 nella splendida città di Parigi, Veronica Maya ha chiamato la Francia casa sua fino al 1982, quando i suoi genitori, Raffaele, ristoratore, ed Eleonora, regista teatrale, decisero di trasferirsi a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli. Con cuore appassionato, aprono un ristorante e continuano a inseguire i loro sogni.

All’età di 20 anni, Eleonora si diplomò con orgoglio e fu poi benedetta da una borsa di studio per la Scuola di Roma diretta da Renato Greco. Questa opportunità le ha aperto le porte del teatro e ha potuto prendere parte a numerosi musical. Nel 2002 è stata entusiasta di poter recitare accanto ad alcuni grandi, tra cui Nini Salerno, Jerry Calà e Franco Oppini, in uno spettacolo teatrale.

Entusiasta di fare il suo ingresso sul piccolo schermo, debutterà nei primi anni 2000. Sarà accompagnata da Guido De Angelis per la sua prima apparizione in TV su Lazialità. Non bisognerà aspettare molto, perché nel 2004 farà la sua comparsa sulle reti nazionali, a partire da programmi sportivi come Rai2 Sabato Sprint e Dribbling.

Da questo momento in poi, la traiettoria della sua carriera non potrà che essere in discesa, anche se non sono mancati i momenti di difficoltà. Ha partecipato ad alcuni dei programmi più famosi, come Lo Zecchino d’oro, Unomattina estate, Linea Verde, Verdetto finale e altri ancora. Il suo ultimo progetto con la Rai è stato il Concerto dell’Epifania del 2015, dopo il quale ha preso la decisione di lasciare definitivamente la Rai.

Sembra che alcuni disaccordi tra i dirigenti della Rai e lei abbiano causato questa situazione. Ma mentre conosciamo tutti i dettagli della sua vita professionale, cosa possiamo dire della sua vita sentimentale?

Vita privata di Veronica Maya

Il legame passionale tra Veronica Maya e Aldo Bergamaschi è stato innegabile fin dal loro incontro nel 2003. Hanno iniziato subito a frequentarsi e non è passato molto tempo prima che si innamorassero perdutamente. Bergamaschi è stato notoriamente uno dei corteggiatori di Lucia Pavan nel programma di successo Uomini e Donne.

Nel 2005, il loro matrimonio è stato sulla bocca di tutti e sulle copertine delle più importanti riviste di gossip. La fama della coppia è durata cinque anni felici fino a quando, purtroppo, hanno deciso di separarsi nel 2010. Non molto tempo dopo, lei ha incontrato Marco Moraci, un chirurgo plastico, ed è stato amore a prima vista.

Nel 2017 i due si sono uniti in matrimonio in una cornice caraibica mozzafiato. Per ufficializzare la loro unione in Italia, hanno celebrato nuovamente una cerimonia civile e infine in Chiesa. Ora la loro famiglia è completa con tre fantastici figli: Tancredi Francesco, Riccardo Filippo e Katia Eleonora. Che bella storia d’amore!