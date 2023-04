Chi è Viola Valentino? Età, marito, figli, canzoni famose, malattia e cosa fa oggi

Viola Valentino ha lasciato un segno indelebile con la sua musica. Ci viene data una visione della sua vita personale e professionale.

Viola Valentino è un’acclamata cantante, attrice e modella italiana che ha raggiunto la notorietà negli anni ’80 con una serie di canzoni da classifica. All’età di 73 anni, la cantante è ancora molto attiva e continua a proporre musica fresca.

Matrimoni e vita privata

Viola Valentino è stata sposata due volte. Il primo matrimonio è stato con il cantante Riccardo Fogli, durato dal 1971 al 1993. Purtroppo la loro relazione ha incontrato alcune difficoltà, soprattutto a causa della relazione extraconiugale di Fogli con Patty Pravo, che ha portato all’allontanamento della cantante dei Pooh. Tuttavia, la coppia si riconciliò fino al divorzio del 1993. Il secondo matrimonio della Valentino è stato con Marco Massiri, che è anche il padre del suo unico figlio, ma anche questo si è concluso con un divorzio. Attualmente la cantante ha una relazione con Francesco Mango, di 30 anni più giovane.

La carriera musicale di Viola Valentino

Viola Valentino ha iniziato la sua carriera come modella prima di dedicarsi alla sua passione per la musica. Nel 1979 ha raggiunto il successo con il singolo “Buy Me”, che ha venduto mezzo milione di copie in poco tempo. Da allora ha pubblicato numerosi successi, come “Sei una bomba”, “Sera coi fiocchi” e “Giorno popolare”. La sua carriera ha raggiunto l’apice con l’uscita della canzone “Sola”, tratta dal film “Delitto sull’autostrada”, in cui ha recitato con Tomas Milian. Nel 1981, Valentino partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Romantici”, che vende 400.000 copie.

Ultimi lavori e malattie

Viola Valentino ha collaborato con numerosi cantautori affermati, tra cui Gianni Bella, Alberto Camerini, Grazia Di Michele, Maurizio Fabrizio e Bruno Lauzi. Nel 2020 ha pubblicato l’album “E sarà per sempre”, distribuito in digitale dall’etichetta On The Set, che contiene gli inediti “E sarà per sempre”, “Non ti ho perso”, “Da qui all’eternità” e il singolo “Questo pensiero d’amore” (feat. Francesco Serra), oltre ad alcuni dei suoi brani più popolari. Nel 2022 ha pubblicato il singolo “Everything Happened” per l’etichetta indipendente Sorridi Music, curato e prodotto da Jo Conti. Ha inoltre collaborato con il cantautore milanese Iravox per il brano “Inverno”, composto da Donatello Ciullo e Danilo Bajocchi e prodotto da Danilo Bajocchi all’Ultrasuoni Studio di Milano.

Nel 2019 Viola Valentino ha rivelato di aver lottato contro il cancro, per il quale ha ricevuto un trattamento chirurgico e una chemioterapia. L’artista ha dichiarato di essere riuscita a sconfiggere la malattia e di aver ripreso la sua carriera musicale con grande determinazione.