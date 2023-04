Chi sono Connie e Angela, le figlie di Enzo Avitabile? Età, morte della mamma e vita privata

Connie e Angela sono le due figlie di Enzo Avitabile. Dopo la sfortunata scomparsa della moglie Maria, sono diventate la sua principale fonte di sostegno.

Enzo Avitabile, nato a Napoli nel 1955, è un rinomato musicista italiano che ha fatto della sua passione per la musica il punto focale della sua carriera artistica. Tragicamente, la moglie Maria è scomparsa nel 2002, lasciando Enzo a crescere le due figlie, Connie e Angela, che da allora sono diventate elementi integranti della sua vita.

Dopo la scomparsa della madre Maria, Enzo Avitabile ha rivelato in un’intervista a La Repubblica come le sue figlie, Connie e Angela, si siano fatte avanti per fornire un sostegno sia finanziario che emotivo. Hanno dimostrato al padre la capacità di essere sia madre che padre, dimostrandogli la forza del loro legame di sorelle e la loro attitudine a una gestione finanziaria oculata.

Le difficoltà si superano con il sostegno dell’amore.

Nonostante le difficoltà, le due figlie sono rimaste salde e orgogliose del padre, fornendogli tutta l’assistenza possibile. Anche se la famiglia è stata devastata dalla perdita della madre, è riuscita a progredire insieme in armonia. Ora Enzo Avitabile è diventato nonno grazie all’arrivo della bambina di Connie, che lui chiama affettuosamente “purpettella mia”.

Angela Avitabile è molto impegnata sui social media e condivide regolarmente contenuti relativi al padre e alla sua musica. Ha contribuito alla produzione del singolo “Simm’ tutt’uno” in collaborazione con Lorenzo Cherubini e ha espresso le sue condoglianze per la morte dell’amico di famiglia Manu Dibango.

Connie ama profondamente suo padre e hanno affrontato con coraggio le tempeste della vita, come la perdita dell’amata madre Maria e le difficoltà economiche. Ha festeggiato con gioia il quarto anniversario del suo fidanzamento con Eugenio Altamonte e ora ha una bellissima bambina, che porta ancora più felicità alla famiglia Avitabile.

La famiglia di Enzo Avitabile è sempre stata ferocemente devota l’una all’altra, affrontando i momenti difficili e festeggiando insieme quelli belli. Questa è un’incredibile dimostrazione della forza dell’amore e dell’unità familiare, che rimangono i valori più preziosi della vita.