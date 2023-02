Chi sono i genitori di Rocco Casalino? Padre e madre

Rocco Casalino ha parlato della sua storia personale, che lo ha reso un bersaglio mediatico tra televisione e politica. Scopriamo chi sono i genitori dell’ex gieffino.

Rocco Casalino ha raccontato la sua storia senza trascurare la sua famiglia e ciò che ha vissuto durante l’infanzia e l’adolescenza. Scopriamo tutto quello che è emerso sui suoi genitori, dal ritratto della madre e del padre alla loro biografia e relazione, passando per le difficoltà della sua vita privata…

Chi sono i genitori di Rocco Casalino?

Rocco Casalino ha sempre parlato apertamente della sua difficile storia familiare, dall’amore sconfinato per la madre Nina al complesso rapporto con il padre. Non ha mai nascosto le violenze domestiche che si sono verificate nella sua vita privata.

La vita privata dei genitori di Rocco Casalino emerge nel ritratto della sua storia familiare che l’ex gieffino e portavoce dello stesso Giuseppe Conte ha fatto in TV, in Oggi è un altro giorno e nel suo libro Il Portavoce.

Mi ci sono voluti anni per superare questo conflitto, e non è stato facile per me perdonare, anche se si trattava di mio padre”. Così Rocco Casalino racconta a Serena Bortone il difficilissimo percorso di perdono del genitore che per anni avrebbe picchiato sua madre. La madre era costretta a nascondere il suo dolore per non fare del male ai figli.

Mi sento in colpa per non essere stato in grado di proteggere mia madre quando veniva maltrattata. All’epoca avevo solo 8 o 9 anni, ma sento che avrei dovuto fare qualcosa. Le voglio tanto bene e ha fatto tanti sacrifici nella sua vita.

Rocco Casalino ha raccontato che sua madre ha fatto di tutto per permettergli di studiare: “Devo tutto a mia madre perché ha venduto tutto quello che aveva, si è indebitata e ha fatto di tutto per farmi studiare. Le devo tanto”.

I genitori di Rocco Casalino sono emigrati dalla Puglia in Germania nel 1963. Hanno avuto due figli: Rocco, nato nel 1972, e sua sorella Piera. La madre di Rocco era un’adolescente quando lo ha avuto.

Il padre di Rocco Casalino avrebbe violentato la madre quando erano bambini. “Ricordo molto bene la scena, il momento, ma non è stato unico, ci sono state diverse occasioni. Se avessi usato la parola ‘stupro’ all’epoca sarebbe stata considerata sbagliata perché era normale che il marito, se pretendeva di fare l’amore con la moglie poteva farlo”.