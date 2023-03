Chi sono Il Volo? Età, dove sono nati, fidanzate, vita privata, carriera e biografia

Scopriamo di più sui talentuosi artisti che stasera faranno un’apparizione all’Eurovision a Torino. Il Volo è un trio di due tenori e un baritono composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Piero è nato il 24 giugno del 1993 (28 anni) a Naro, Ignazio il 4 ottobre 1994 (27 anni) a Bologna e Gianluca l’11 febbraio 1995 (27 anni) a Roseto degli Abruzzi.

Il loro percorso artistico è iniziato nel 2009, quando hanno partecipato come solisti alla seconda edizione del talent show per bambini “Ti lascio una canzone”. Tuttavia, grazie all’idea del regista Roberto Cenci, sono stati formati in un trio che in seguito ha raggiunto il successo internazionale, vendendo milioni di dischi e vincendo importanti premi e riconoscimenti.

Dopo la loro apparizione come ospiti ad American Idol, il loro album ha raggiunto la decima posizione nella classifica Billboard 200. Il loro primo album, intitolato “Il Volo” del 2010, ha subito ottenuto successo e sono seguiti tour in Nord America. Nel 2015 hanno vinto il Festival di Sanremo con la canzone “Grande amore”, ottenendo un grande successo in Italia. Successivamente, hanno firmato un contratto con la major americana Geffen.

Per quanto riguarda la loro vita privata, Piero è legato sentimentalmente a Valentina, figlia dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Gianluca è fidanzato con Eleonora Venturini Storaro, nipote del celebre direttore della fotografia Vittorio Storaro, e la loro relazione è stata resa pubblica attraverso una foto su Instagram. Ignazio invece è impegnato con Ana Paula Guedes, una ballerina brasiliana.