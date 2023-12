Irene Cadoni, una tiktoker appassionata di moda e influencer, ha condiviso la sua esperienza negativa con lo shop online di Chiara Ferragni. L’accusa riguarda un ordine fatto il 26 novembre scorso, contenente quattro articoli, che purtroppo non è mai arrivato.

Irene ha iniziato il suo video su TikTok con un tocco di ironia, mostrando lei e la sua amica “Giulia” mentre scambiavano regali invisibili. Tuttavia, il tono è presto cambiato quando Irene ha iniziato a spiegare nel dettaglio quanto accaduto.

Le due ragazze avevano pianificato di ordinare un pacchetto da Chiara Ferragni come regali di Natale. Avevano selezionato quattro prodotti da scambiare reciprocamente. Tutto sembrava andare per il meglio, ma le cose hanno preso una piega diversa.





Il 16 dicembre, il Pacco non è Arrivato

Il 16 dicembre, la data prevista per la consegna, il pacco non è mai arrivato. E per rendere la situazione ancora peggiore, solo uno dei quattro prodotti ordinati è stato recapitato, mentre gli altri due sembravano essere stati spediti senza essere stati richiesti.

Assistenza Clienti Insoddisfacente

Il disagio di Irene e Giulia è aumentato quando hanno cercato di ottenere assistenza dal servizio clienti di Chiara Ferragni. Hanno mandato diverse email, ma hanno ricevuto solo risposte automatiche. Per scusarsi dell’errore, il servizio clienti ha offerto loro uno sconto del 10%, che, dati i costi sostenuti, non è stato considerato adeguato.

La frustrazione è cresciuta quando hanno cercato di restituire i prodotti non richiesti e ottenere un rimborso. Hanno ricevuto indicazioni diverse da parte del servizio clienti, creando ulteriore confusione e disagio.

L’Ultimo Tentativo

Alla fine, Irene e Giulia hanno deciso di contattare uno store di Milano per cercare di risolvere il problema. Tuttavia, anche qui, hanno ottenuto solo conferma che molti altri avevano avuto la stessa esperienza negativa con Chiara Ferragni.

Il video di Irene ha generato molte reazioni da parte di altri clienti online di Chiara Ferragni. Alcuni hanno condiviso esperienze simili di spedizioni in ritardo o errori nell’ordine. Altri, invece, hanno dichiarato di essere rimasti soddisfatti dei loro acquisti. Nonostante ciò, le segnalazioni negative sono aumentate, mettendo Chiara Ferragni sotto i riflettori.

In questo momento, il silenzio da parte di Chiara Ferragni continua, mentre le segnalazioni negative da parte dei clienti crescono. La questione sollevata da Irene Cadoni solleva domande sull’efficacia del servizio clienti e sulla gestione delle spedizioni dell’online shop di Chiara Ferragni.