Come è morta la moglie di Marco Giallini? Chi era Loredana, hanno figli

Come è deceduta la moglie di Marco Giallini? Nel 1988 l’attore Marco Giallini sposò Loredana. I due si conobbero quando avevano appena quattordici anni e rimasero insieme fino alla prematura scomparsa di Loredana nel 2011. La coppia ebbe due figli: Rocco nacque il 1° ottobre 1998 e Diego il 13 novembre 2005.

Cause del decesso della moglie di Marco Giallini

Loredana Giallini morì improvvisamente nel 2011 a causa di un’emorragia cerebrale, lasciando un grande vuoto nella vita dell’attore.

Giallini ha affrontato il difficile tema della morte della moglie in alcune interviste:

“Loredana è stata tutto per me. Credo che un dolore così grande non si possa superare. Aveva avuto un fortissimo mal di testa per un paio di giorni, ma chi poteva immaginare… Lei e i bambini stavano per partire per le vacanze al mare, sarebbero rimasti un paio di mesi. Invece, si è accasciata tra le mie braccia mentre parlavamo. Le sussurravo all’orecchio, ma poi mi sono reso conto che parlavo da solo e ho maledetto Dio. Ha vissuto altri due giorni, ma senza mai riprendere conoscenza. Se non lo vivi, non lo puoi capire.”

Chi è Marco Giallini

Marco Giallini iniziò la sua carriera di attore a 22 anni. Nel 1985, si iscrisse alla Scuola di Arte Drammatica “La Scaletta” di Roma. Lavorò con diversi registi teatrali di rilievo come Arnoldo Foà, Ennio Coltorti e Angelo Orlando. Quest’ultimo gli offrì una piccola parte nel film L’anno prossimo vado a letto alle dieci (1995), che segnò l’esordio cinematografico di Giallini. Successivamente, ottenne ruoli più o meno importanti in numerosi film, tra cui L’odore della notte (1998), L’ultimo capodanno (1998) dove interpretava il marito di Monica Bellucci, Almost Blue (2000), Faccia di Picasso (2000) e Il fuggiasco (2002).

Il successo del pubblico giunge nel 2008 grazie al ruolo de Il Terribile nella serie TV Romanzo Criminale, trasmessa sul canale satellitare Sky Cinema 1. Giallini partecipa al film di Carlo Verdone, Io, loro e Lara, uscito nel 2010. Nel periodo 2009-2010, è uno dei protagonisti della popolare serie poliziesca televisiva La Nuova Squadra, interpretando il vicequestore Andrea Lopez. Nel 2010, è tra i protagonisti del film di Sergio Castellitto, La Bellezza del Somaro. Nel 2011, appare in Tutti al Mare, il film d’esordio di Matteo Cerami. Nel 2012, interpreta un poliziotto della celere nel dramma ACAB – All Cops Are Bastards, diretto da Stefano Sollima, ed è tra i protagonisti del film di Carlo Verdone, Posti in Piedi in Paradiso, ruoli che gli valgono il Nastro d’Argento al migliore attore non protagonista nel 2012.

Nel 2016, Giallini è tra i protagonisti di Assolo, una commedia scritta e diretta da Laura Morante, e nello stesso anno interpreta Rocco in Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese. Per quest’ultimo film, oltre a ricevere una nomination come migliore attore protagonista ai David di Donatello 2016, viene premiato come migliore attore protagonista ai Ciak d’Oro e vince il Nastro d’Argento speciale insieme a tutto il cast del film. Sempre nel 2016, interpreta il ruolo principale nella serie televisiva Rocco Schiavone, in onda su Rai 2, diretta da Michele Soavi e basata sui libri di Antonio Manzini. Il 11 febbraio 2021, debutta su Rai 3 con Lui è Peggio di Me, uno spettacolo con Giorgio Panariello.