Come si chiama veramente Orietta Berti? Qual è il suo vero nome

Orietta Berti è davvero una persona incredibile, che dimostra il suo immenso talento e la sua abilità nel canto e nell’opinionismo. Non ha problemi a dire quello che pensa, lasciando che i suoi pensieri fluiscano liberamente in ogni episodio. Ma conoscete la verità nascosta dietro il suo cognome?

Biografia di Orietta Berti

Orietta Berti nasce a Cavriago nel 1943 e fin da piccola si capisce che è destinata alla grandezza. Il padre Oreste, appassionato di opera lirica, l’ha incoraggiata a seguire la sua passione e il suo innegabile talento le ha permesso di eccellere nelle competizioni e infine di trionfare.

In questa occasione speciale, ha avuto la possibilità di incontrare personaggi famosi come Gianni Morandi e Iva Zanicchi, tutti in gara nello stesso evento. In seguito, Giorgio Calabrese le offre un contratto discografico e lei coglie l’occasione per incidere il suo primo LP Suor Sorriso. Il suo successo sale alle stelle nel 1965, quando partecipa all’International Pop Music Show.

In seguito fa la sua apparizione trionfale al Festival di Sanremo con Io ti darò di più e Io, tu e le rose, e da quel momento in poi ottiene sempre un notevole successo in ogni competizione a cui partecipa. Negli anni Settanta la sua carriera è stata benedetta da alcune delle sue canzoni più iconiche, come Finché la barca va, Tipitipitì, Via dei ciclamini e Una bambola blu. Fu un periodo davvero glorioso per lei!

Orietta ha dimostrato la sua incredibile capacità di reinventarsi per il pubblico, collaborando con artisti di fama come Fedez e Achille Lauro. Ora partecipa con piacere come opinionista alla settima edizione del Grande Fratello Vip: un’opportunità entusiasmante di cui è entusiasta di far parte!

Qual è la vera identità di Orietta Berti?

Forse tutti non sanno che Orietta Berti non è il suo vero nome, ma un soprannome artistico che ha scelto per adattarsi alle esigenze della sceneggiatura. Il suo vero cognome è Galimberti, ma è stato troppo lungo per ottenere il riconoscimento che meritava.

All’inizio della sua carriera, alcuni sceneggiatori suggerirono a Orietta di cambiare o abbreviare il suo cognome, spingendola ad adottare il nome Berti. Tuttavia, quando si presenta, fa sempre in modo di sottolineare il suo vero cognome, indicando che si tratta di una decisione presa di fronte alla sua fama artistica, e non per motivi personali.