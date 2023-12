Concorrente con malattia degenerativa vince solo 7 euro ad Affari Tuoi, ma il pubblico gli regala un pacchetto da 100mila euro

Nella versione inglese del noto show televisivo “Deal or No Deal”, conosciuto in Italia come “Affari Tuoi”, un giovane concorrente ha vissuto un’esperienza che ha toccato il cuore di molti spettatori. Brad Wale, un partecipante di 29 anni, ha gareggiato per vincere un premio in denaro, ma il suo destino gli ha riservato una sorpresa diversa da quella che si aspettava.

Una Sfida Imprevista

Nel corso della puntata trasmessa il 30 novembre, Brad Wale si è scontrato con la sfortuna e ha vinto solamente 7 euro. Una somma modesta rispetto alle aspettative e alle speranze che aveva nutrito durante il suo percorso nel gioco.

Una Mossa di Solidarietà

L’elemento straordinario di questa storia è emerso dopo la sua partecipazione. Una delle altre concorrenti, Rochelle Brown, ha deciso di intraprendere un’azione significativa in segno di solidarietà. Ha creato una pagina online per raccogliere fondi a beneficio di Brad Wale, che soffre di una malattia neurologica degenerativa che colpisce il suo sistema muscolare.





La Generosità del Pubblico

La risposta del pubblico è stata incredibile. In un gesto di straordinaria generosità, le donazioni da parte degli spettatori hanno rapidamente raggiunto quasi 100mila euro. Questo importo ha sorpreso e commosso Brad Wale, che ha espresso la sua gratitudine e il suo stupore per il gesto solidale.

Un Dono Incredibile

L’ex concorrente è stato sopraffatto dall’emozione quando ha appreso l’ammontare delle donazioni. Ha dichiarato di sentirsi in colpa per il fatto che tante persone abbiano contribuito finanziariamente per aiutarlo a realizzare i suoi desideri.

I Sogni e la Gratitudine

Brad Wale ha condiviso i suoi sogni, tra cui viaggiare in India e in Thailandia, e persino provare esperienze audaci come il bungee jumping. Ha evidenziato la sua gratitudine per la possibilità di avere nuove prospettive nella sua vita, sottolineando che la malattia ha reso la sua esistenza particolarmente impegnativa. La sua forza e positività nel voler combattere la malattia sono ammirevoli.

Questa storia è un esempio del potere della generosità e della compassione umana, dimostrando quanto possiamo fare quando ci uniamo per sostenere coloro che affrontano sfide difficili nella vita. Brad Wale, con il sostegno del pubblico, può ora guardare al futuro con speranza e gratitudine.