Conoscete chi è la nuova compagna di Carlo Verdone: nome, età, figli e lavoro

La vita privata di Carlo Verdone

Carlo Verdone è uno degli attori e registi più amati del cinema italiano. Andiamo a scoprire alcuni dettagli della sua vita privata e sentimentale.

Il matrimonio con Gianna Scarpelli

Verdone ha avuto una lunga relazione con Gianna Scarpelli, che ha sposato nel 1980. I due sono stati sposati fino al 1996, quando si sono separati, anche se non hanno mai divorziato ufficialmente.

Come ha raccontato più volte l’attore, lui e l’ex moglie sono rimasti in ottimi rapporti.

I figli Giulia e Paolo

Dal matrimonio con la Scarpelli sono nati due figli, a cui Carlo è molto legato: **Giulia**, nata nel 1986, e **Paolo**, nato due anni più tardi, nel 1988.

Dopo un periodo complicato, oggi l’attore ha un bellissimo rapporto con i suoi figli.

I presunti nuovi amori

Negli ultimi mesi si è parlato di nuove relazioni sentimentali per Carlo Verdone. In particolare, i giornali di gossip avevano indicato l’attrice **Ilenia Pastorelli** come sua nuova compagna.

I due hanno lavorato insieme in diversi film di successo. Tuttavia, è stata la stessa Pastorelli a smentire le voci, dichiarando di essere single.

La verità sulla vita sentimentale di Carlo

In un’intervista a _Un Giorno da Pecora_, Ilenia Pastorelli ha chiarito di non essere fidanzata con Carlo Verdone:

_”Non mi sono fidanzata, siamo sempre io e il mio gatto: ormai sono single da un paio d’anni…”_

Quindi, al momento non sembra esserci una nuova compagna nella vita del noto regista e attore romano. Staremo a vedere se nelle prossime settimane emergeranno novità sulla sua situazione sentimentale.