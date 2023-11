Cosa aspettarsi dopo l’arresto di Filippo Turetta in Germania?

La fuga di Filippo Turetta è giunta al termine oggi, con il suo arresto in Germania nelle vicinanze di Lipsia. Le autorità tedesche hanno intercettato la sua auto sulla A9, nelle vicinanze di Bud Durremberg, in Bassa Sassonia, a circa 150 chilometri dalla città. Il giovane è stato scoperto durante un normale controllo di routine, in seguito a segnalazioni da parte di Interpol.

Turetta è stato immediatamente condotto presso un ufficio di polizia tedesco, dove l’avvocato d’ufficio nominato dal tribunale, Emanuele Compagno, ha informato i genitori dell’arresto. La famiglia di Filippo non ha apportato alcuna modifica all’avvocato d’ufficio precedentemente designato. È importante notare che l’arresto di Turetta è avvenuto in seguito a un mandato di arresto europeo emesso a seguito dell’omicidio della sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin.

Da questo punto in avanti, sarà compito di un giudice tedesco valutare il mandato di arresto europeo e decidere se Filippo Turetta debba essere estradato in Italia. Il giovane di 22 anni dovrà rispondere dell’omicidio aggravato di Giulia Cecchettin, la sua ex fidanzata.





Ma c’è una novità sul caso proveniente da Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, che ha dichiarato: “Credo che nel giro di 48 ore sarà in Italia per essere processato.” Tajani ha elogiato il lavoro di coordinamento tra le forze dell’ordine italiane e tedesche che ha portato all’arresto.

Nel frattempo, il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato misure di lutto in onore di Giulia Cecchettin. Ha ordinato che nel giorno dei funerali della giovane venga dichiarato il lutto regionale, con tutte le bandiere delle istituzioni abbassate a mezz’asta. La comunità veneta si unirà per esprimere solidarietà alla famiglia e agli amici di Giulia, sottolineando l’importanza di riflettere sulla sua vita spezzata, simbolo del suo impegno e del suo sorriso gentile.

Luca Zaia ha anche proposto l’uso del fiocco rosso come simbolo contro la violenza di genere, non solo il 25 novembre, ma anche durante i funerali. Ha invitato sia le istituzioni che i cittadini a esporre oggetti di colore rosso nei luoghi pubblici e privati. Ha sottolineato la possibilità di installare panchine di colore rosso in ogni comune e ha esortato i sindaci a intraprendere iniziative significative per combattere la violenza sulle donne.

In conclusione, l’arresto di Filippo Turetta in Germania segna una svolta nel caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Ora, la giustizia italiana dovrà decidere il destino del giovane e la comunità veneta si mobilita per ricordare e combattere la violenza di genere.

