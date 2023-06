Dalla Fama alla Crisi: Gerardo Pulli si confessa sulla sua travagliata giornata Post-Amici - Controcopertina

Il vincitore di Amici, Gerardo Pulli, svela un viaggio emozionale inaspettato attraverso sfide personali e la rinascita artistica.

La Storia di Gerardo Pulli: La Vittoria, il Silenzio, e il Ritorno

Ricordate Gerardo Pulli, il talento acclamato che ha conquistato il cuore degli italiani vincendo Amici? Dopo un periodo di silenzio che ha suscitato curiosità e domande, Pulli torna alla ribalta con il suo primo album, frutto di anni di lavoro interiore ed esterno. “San Michele”, il suo album, testimonia la sua evoluzione come artista e individuo, con brani scritti nel corso di quattro o cinque anni tra Milano e la regione Marche.

Dietro il Silenzio: La Lotta Interna di un Artista

In un’intervista franca e illuminante con il format YouTube Gin Talkin, Gerardo Pulli offre uno sguardo nei suoi anni di silenzio. Afferma che dopo la vittoria ad Amici, si è ritirato a causa di una battaglia interiore.

🔸 Sensazione di alienazione: Gerardo spiega che si sentiva alienato da se stesso e non riusciva a trovare la motivazione per continuare nella sua carriera musicale.

🔸 Autosabotaggio: Sottolinea come fosse diventato il suo peggior nemico, sabotando attivamente le proprie opportunità.

🔸 Crisi finanziaria: Racconta di aver esaurito tutte le sue risorse finanziarie, portandolo a una situazione economica precaria.

Gerardo Pulli: Il Periodo Oscuro e la Strada Verso la Redenzione

Gerardo non ha esitato a condividere il periodo buio della sua vita, in cui si è addirittura imbattuto in comportamenti ingannevoli. Un aneddoto particolarmente sorprendente è quando ha ingannato il suo produttore fingendosi un manager italo-danese.

🔸 Truffa al produttore: Utilizzando due telefoni e alterando la voce, Gerardo ha mantenuto l’inganno per mesi. Secondo lui, questo non era fatto per deridere il produttore, ma piuttosto come un tentativo disperato di connettersi.

🔸 Esplorazioni professionali varie: Gerardo rivela che ha svolto svariati lavori, tra cui il traslocatore e l’Uber driver, nel tentativo di reinventarsi.

La Rinascita di un Artista: La Nuova Tappa Creativa di Gerardo Pulli

A partire dal 2017, Gerardo Pulli ha intrapreso un percorso di rinascita artistica, scrivendo per artisti di alto profilo come Emma, Loredana Bertè, Eros Ramazzotti, Gaia e Giusy Ferreri.

Con il suo album “San Michele”, Gerardo sembra aver finalmente trovato la sua voce e il suo scopo. Questa nuova tappa testimonia la sua capacità di superare i propri demoni e di riscoprire la passione che una volta lo ha portato alla ribalta.