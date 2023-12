Nel vasto universo della musica italiana, il nome Riccardo Cocciante brilla con intensità. Tuttavia, tra le pieghe della sua celebrità, c’è una storia meno nota, quella di suo figlio, David Cocciante. In questo articolo, ci immergeremo nella vita di David, un individuo che ha sempre preferito rimanere lontano dai riflettori, esplorando la sua storia e la sua vita privata.

Le Origini di David Cocciante

David Cocciante è nato nel 1990 ed è l’unico figlio di Riccardo Cocciante e di sua moglie, Catherine Boutet, una donna di origini francesi. La coppia si è unita in matrimonio nel 1983 e vive a Dublino, dove ha costruito una famiglia unita e affiatata. Nonostante il padre sia un rinomato cantautore, David ha sempre cercato di preservare la sua privacy.

Una Vita All’Insegna della Musica

Seguendo le orme paterne, David Cocciante ha scelto di intraprendere una carriera nel campo della musica. Attualmente, risiede negli Stati Uniti, dove lavora nel settore musicale. Tuttavia, come spesso accade con le personalità riservate, i dettagli della sua vita professionale rimangono in gran parte sconosciuti al pubblico.





La Vita Privata di David Cocciante

La vita privata di David Cocciante è stata oggetto di riserbo da parte sua. Attraverso il suo profilo Instagram, sappiamo che ha una compagna di nome Amanda Schram, anche se non disponiamo di ulteriori dettagli su di lei.

La madre di David, Catherine Boutet, ha svolto un ruolo significativo nella carriera di Riccardo Cocciante, fungendo da manager del marito. Originaria di Parigi, ha lavorato per una rinomata casa discografica nella capitale francese. La coppia ha scelto di crescere il loro figlio in Irlanda, una terra amata da Riccardo Cocciante e diventata la sua seconda patria nel corso degli anni.

L’incontro tra Catherine Boutet e Riccardo Cocciante è stato un momento cruciale nella loro storia d’amore. In un’intervista al Corriere della Sera, Cocciante ha raccontato: “Cathy faceva l’attrice ed era in partenza per gli Stati Uniti, dove era attesa in una scuola di New York. Ma Cathy, che si trovava a Roma per salutare una sorella, decise dopo il nostro incontro di non partire per stare con me. Nel 2022, celebriamo 50 anni di lavoro insieme. E non ha mai recriminato sulla scelta di lasciare il teatro per me.”

In conclusione, David Cocciante è il figlio di una delle icone musicali italiane più amate, ma ha scelto di seguire il suo percorso nella musica lontano dai riflettori. La sua vita privata è un mistero ben custodito, mentre il suo futuro nel mondo della musica rimane un capitolo aperto, pronto a svelare nuove note e melodie.