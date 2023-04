“Difficile da accettare!”. Addio nel cinema italiano, il rinomato attore sconfitto dal cancro

Addio nel mondo del cinema. Ci ha lasciato il celebre attore Christo Jivkov. Molti lo ricorderanno per la sua apparizione nel film del 2004 di Mel Gibson, La Passione di Cristo. L’attore di origini bulgare è venuto a mancare dopo una lunga lotta contro il cancro: aveva solo 48 anni. Jivkov si è spento in un ospedale di Los Angeles, vicino a Hollywood. A diffondere la notizia e confermarla è il sito Deadline. In Italia, la notizia è stata riportata da La Repubblica.

Nato il 18 febbraio 1975 a Sofia, in Bulgaria, Christo Jivkov si era diplomato all’Accademia Bulgara di Cinema e Teatro. Lì l’artista si era specializzato in regia cinematografica con un documentario sulla nostra Cinecittà e, ovviamente, il cinema italiano. Qualche anno più tardi fu scelto per il ruolo del protagonista, il condottiero Giovanni delle Bande Nere, pseudonimo di Ludovico di Giovanni Dè Medici, nel film di Ermanno Olmi del 2001 “Il mestiere delle arm

Il film, tra l’altro, vinse i David di Donatello 2002 con nove premi, tra cui quello per il miglior film. Successivamente, lo stesso lungometraggio fu presentato al Festival di Cannes e offrì all’attore bulgaro una lunga carriera nel cinema e nella televisione italiana. Il culmine della sua carriera arrivò quando fu scelto da Mel Gibson per il ruolo di San Giovanni nel film La passione di Cristo.

Jivkov si distinse recitando al fianco di Jim Caviezel e Monica Bellucci. Alla fine, il film incassò ben 612 milioni di dollari. Nello stesso anno, l’attore bulgaro apparve in Occhi di cristallo (2004) di Eros Puglielli e Mafalda di Savoia – Il coraggio di una principessa (2006) di Maurizio Zaccaro (2006).

In seguito, Christo Jivkov fu protagonista nel film “In memoria di me” (2007) di Saverio Costanzo, ispirato al romanzo “Lacrime impure” di Furio Monicelli. Molti hanno voluto rendere omaggio all’attore in queste ore. Tra loro, anche Maria Grazia Cucinotta, che aveva recitato con l’attore bulgaro in Fly Light (2009) di Roberto Lippolis: “Non voglio ancora crederci che non ci sei più… dolore infinito. Ciao Christo, amico mio, anima gentile, la tua lotta per la vita era la lotta di tutti quelli che ti vogliono bene”.