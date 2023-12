Un Successo da Record

I numeri parlano chiaro, e nel caso di Donato De Caprio, meglio conosciuto come “Donato con mollica o senza”, sono davvero impressionanti. Dopo l’apertura di due punti vendita a Napoli e Milano, è giunto il momento di fare il punto sulla sua incredibile ascesa economica. Anche se si tratta di una stima, le basi su cui si fonda sono solide, dal momento che è lo stesso Donato a condividerle pubblicamente.

Napoli e Milano: Le Cifre del Successo

Partiamo dal punto vendita di Napoli, situato in via della Pignasecca. Donato De Caprio ha dichiarato al canale TikTok “Gurulandia” che la sede partenopea registra in media 800/900 panini al giorno, con una spesa media di 8/9 euro ciascuno. A Milano, invece, i numeri sono molto più elevati: si parla di 1200/1500 panini al giorno. Facciamo qualche semplice calcolo matematico: combinando entrambi i punti vendita, otteniamo una media di 2.200 panini al giorno, con una spesa totale di circa 8 euro ciascuno. Questo ci porta a un guadagno giornaliero di circa 18.000 euro. Se moltiplichiamo questa cifra per 20 giorni al mese, otteniamo un guadagno lordo mensile di 360.000 euro. Proiettando questi numeri su un intero anno, arriviamo a un incredibile guadagno lordo complessivo di 4 milioni e 300mila euro lordi.

Il Futuro

Non sappiamo quali siano le spese nette da sottrarre da questo fatturato, ma una cosa è certa: queste cifre, se confermate dai diretti interessati (tenendo presente che Donato è socio alla pari con l’imprenditore Steven Basalari), posizionerebbero i due imprenditori nell’olimpo dell’imprenditoria italiana nel settore food. E non è finita qui, poiché “Con Mollica o senza” ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita a Roma, dopo il successo a Milano. Sarà interessante vedere se questa incredibile ascesa avrà un seguito nel futuro.