“Dopo anni di attesa, finalmente il ritorno di Valeria Graci e Katia Follesa per farci ridere ancora una volta

La Riconciliazione e il Ritorno al Teatro

Dopo anni di separazione artistica, le celebri comiche italiane Valeria Graci e Katia Follesa hanno fatto un trionfale ritorno insieme. Queste due artiste, conosciute per le loro esilaranti performance a Zelig e Colorado, hanno riunito il loro duo nel febbraio 2022 nel programma “Michelle Impossible” di Michelle Hunziker. Tuttavia, il loro vero ritorno è avvenuto recentemente, quando hanno condiviso il palco al Teatro di Varese in occasione dello spettacolo di beneficenza ‘C’è da…Ridere’. In questa occasione, hanno dimostrato che la loro chimica comica è rimasta intatta nonostante il passare degli anni.

I Momenti Difficili e la Riconciliazione

In una lunga intervista, Valeria Graci ha aperto il cuore e ha parlato dei momenti difficili che hanno portato alla separazione da Katia Follesa. Ha sottolineato che per lei, Katia non era solo una collega, ma anche una grande amica. Tuttavia, nel corso degli anni, le cose avevano preso una piega diversa e le due si erano allontanate. Valeria Graci ha anche menzionato che alcune decisioni sbagliate e la mancanza di una gestione adeguata potrebbero aver contribuito al loro distacco.

Nonostante tutto, la Graci ha sottolineato che ha sempre considerato Katia come una grande amica. Le due si sono riavvicinate, e Valeria Graci ha rivelato che hanno chiarito le divergenze. Anche se il tempo aveva portato via alcune opportunità, la Graci è disposta a perdonare e a collaborare nuovamente con Katia Follesa se si presentasse un’occasione interessante.

Il Caloroso Benvenuto dei Fan

Il ritorno delle due comiche è stato accolto con entusiasmo dai fan e dai sostenitori delle loro spettacolari performance comiche. Sul loro profilo Instagram, il duo ha scritto: “Si parla di 20 anni fa e, a parte qualche chilo in più, due figli adolescenti e la vista decisamente peggiorata, non siamo cambiate molto! È accaduto ieri sera ed è stato bellissimo, esattamente come 20 anni fa… forse anche di più”.