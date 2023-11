Drammatico incidente in crociera: come un ufficiale ha salvato una turista caduta in mare

Eroe in Crociera: Ufficiale Ruocco Salva una Turista in Mare

Giuseppe Ruocco, un 33enne ufficiale di bordo sulla nave Msc Meraviglia da quattro anni, è diventato improvvisamente un eroe quando ha rischiato la vita per salvare una turista americana in mare durante una sosta nel porto Ocean Bay alle Bahamas. La tempestiva reazione di Ruocco ha impedito una tragedia imminente, suscitando l’ammirazione di tutti.

Una Caduta Spaventosa

La drammatica situazione si è verificata quando una passeggera americana è caduta in mare sotto gli occhi atterriti delle sue figlie e del marito. La donna, incapace di nuotare, stava rapidamente sprofondando nell’acqua.

Un Atto di Coraggio e Prontezza di Riflessi

Senza esitazione, Giuseppe Ruocco, originario di Massa Lubrense nel Napoletano, si è gettato in mare per salvare la turista in difficoltà. Le sue azioni eroiche hanno impedito una tragedia e hanno portato alla salvezza della donna. Il suo coraggio e la sua prontezza di riflessi sono stati ampiamente elogiati, dimostrando un eccezionale senso di responsabilità e altruismo.





Una Storia Condivisa su Facebook

La storia di questo atto eroico è stata condivisa sulla pagina Facebook “Sorrento e Dintorni”, attirando l’attenzione su questo gesto eroico. Il post sottolinea come il coraggio di Ruocco abbia evitato che l’incidente in mare si trasformasse in una tragedia.

Il Riconoscimento Meritato

Anche il padre di Giuseppe Ruocco ha condiviso i dettagli di questa incredibile storia di salvataggio. La turista, una giovane madre americana, era in grave pericolo quando è caduta in mare mentre la nave stava cercando di attraccare nel porto. Le sue figlie, di 5 e 9 anni, erano testimoni disperati dell’incidente e chiamavano la loro mamma. L’intervento tempestivo di Giuseppe Ruocco ha fatto la differenza, salvando una vita e dimostrando il suo straordinario coraggio.

Per il suo atto di eroismo, è prevista una medaglia da parte della Msc, che riconosce la sua straordinaria dedizione al dovere e alla sicurezza dei passeggeri.