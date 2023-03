“È giunto il tempo di rivelarlo”. GF Vip 7, Giaele non si cela più con Tavassi: la sua azione

Giovedì 23 marzo, al GF Vip 7, c’è stato un bellissimo momento tra Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi. A un passo dalla fine del programma, con la semifinale di lunedì e la finale del 3 aprile, il fratello di Guendalina ha avuto un percorso difficile, ma il sostegno appassionato di Edoardo è stato davvero meraviglioso.

Giaele De Donà ed Edoardo Tavassi hanno stretto un legame incredibile che ha commosso il pubblico nelle ultime ore. Il terzo finalista del reality ha fatto un gesto che sarà ricordato per sempre. I fan del programma sperano che Tavassi sia il prossimo finalista, nonostante alcuni spettatori non amino il suo comportamento.

Giaele De Donà si è accorta che Edoardo Tavassi stava attraversando un momento difficile dal punto di vista emotivo e ha persino ammesso di sentirsi giù. Lei si è dimostrata una vera amica e, mentre erano nell’area beauty a farsi acconciare i capelli, ha avuto delle belle parole da dirgli. I telespettatori sono stati toccati dal suo gesto gentile, ed ecco cosa gli ha detto.

Jael lo ha riempito di adorazione e, secondo Leggo, ha detto davanti all’altro sfidante: “Tu porti gioia a tutti, sei questo e molto di più. Anche quando ti senti un po’ giù come oggi, è bello che tu sia ancora qui. Quando penso a te penso a qualcuno che mi fa sorridere, ma non solo, penso a una persona sensibile, imparziale, sempre presente e comprensiva. E anche se a volte sei così, è normale perché non sei un robot”.

Se dovessi scegliere chi vorrei vincesse il GF Vip 7, ovviamente direi io! Ma dopo di me, dovrei scegliere la Tavassi. Conosco le lotte che ha affrontato e il peso economico che questo programma ha comportato per lui, e ha dato il massimo. Voglio solo che abbia il riconoscimento che merita!