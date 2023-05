Elettra Lamborghini compie 29 anni: Il regalo di compleanno del marito che fa impazzire tutti - Controcopertina

Il compleanno di Elettra Lamborghini è stato un’occasione piena di sorprese, soprattutto grazie al regalo straordinario del marito. Il 17 maggio, l’ereditiera e cantante ha compiuto 29 anni e aveva già annunciato ai fan che ci sarebbe stata una grande novità. Molti si aspettavano una lieta notizia, come una gravidanza, ma la sorpresa è stata un nuovo album musicale. In un post su Instagram, Elettra ha condiviso la sua emozione per questo regalo speciale destinato ai suoi fan.

Un nuovo album e gli auguri dei familiari

L’album intitolato “Elettraton” rappresenta il frutto del duro lavoro della cantante negli ultimi anni. Elettra ha condiviso la notizia con entusiasmo, ricevendo numerosi messaggi di auguri da parte di amici vip e anche da sua madre, Luisa. Il marito, Afrojack, non ha mancato di dedicarle un messaggio romantico su Instagram, accompagnato da una splendida foto della festeggiata.

Il super regalo del marito: un gesto da “pazzo”

Afrojack ha fatto un regalo davvero sorprendente a Elettra Lamborghini. Tra le sue Instagram Stories, la cantante ha mostrato il regalo ricevuto definendo il marito un “pazzo”. La sorpresa includeva una torta, decorazioni festose con palloncini che riportavano il numero ’29’, ma la vera sorpresa si trovava nel garage: una lussuosa auto. E non si tratta di una Lamborghini, ma di una splendida Audi R8 di colore arancione, che richiama il fiocco posto sopra l’auto.

Un regalo dal valore di circa 200mila euro

Elettra Lamborghini ha espresso la sua gratitudine e l’entusiasmo per questo regalo incredibile da parte del marito, definendolo il suo regalo preferito di sempre. L’auto di lusso donata da Afrojack è un gesto davvero eccezionale e ha un valore stimato di circa 200mila euro. La cantante ha condiviso foto dell’Audi R8 sul suo profilo Instagram, mostrando la macchina da dietro e poi di fronte, accompagnando le immagini con la didascalia “Un pazzo” e un cuore rosso.

Conclusione: Il compleanno di Elettra Lamborghini è stato un evento pieno di emozioni, grazie al regalo sorprendente del marito Afrojack. L’annuncio del suo nuovo album ha reso la giornata ancora più speciale, ricevendo messaggi di auguri da parte di familiari e amici. Ma la vera sorpresa è stata la magnifica Audi R8, un regalo che ha lasciato tutti a bocca aperta. La gratitudine e l’amore di Elettra per il gesto de