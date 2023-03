Elisabetta Pesarese chi è la moglie di Fabio Concato? Età, lavoro e figli

Elisabetta Pesarese è la moglie del talentuoso Fabio Concato. Il loro matrimonio risale al 16 luglio 1980 e, nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, hanno recentemente celebrato il loro quarantesimo anniversario di nozze. Il periodo del loro fidanzamento è stato per il cantautore milanese uno dei più intensi e felici della sua vita, poiché durante quei giorni ha scritto la sua canzone più celebre, “Una domenica bestiale”. Questo brano, dedicato all’amore per la sua amata Elisabetta, gli ha permesso di ottenere una notevole fama. A volte, quando ripensa al passato, Fabio pensa che senza quell’incontro fortunato, non avrebbe mai potuto emergere come artista. La sua passione per la musica e per la vita è stata ispirata dalla sua dolce metà, che gli ha dato la forza di lottare per i suoi sogni e di realizzarli. Elisabetta è stata e continua ad essere la sua musa, la sua fonte di ispirazione più grande e la sua compagna di vita per sempre.

Elisabetta Pesarese, la donna che ha rapito il cuore di Fabio Concato. Chi è questa musa che ha fatto battere il cuore del celebre cantautore? Una creatura incantevole, capace di incantare con il suo sorriso dolce e i suoi occhi luminosi. La compagna di vita di Concato è una donna forte e determinata, che ha conquistato il suo posto accanto al grande artista con la sua bellezza interiore e la sua saggezza. Elisabetta è l’anima gemella di Fabio, la sua fonte di ispirazione e la sua complice di vita. Insieme, formano una coppia perfetta, fatta di amore, rispetto e stima reciproca. Elisabetta Pesarese è la moglie di Fabio Concato, ma per lui è molto di più: è la sua musa, la sua confidente e la sua compagna di vita.

Quando Fabio Concato parla della sua amata moglie, trasuda passione, stima e affetto in ogni parola. Il suo amore per la donna è profondo e indescrivibile, un sentimento che lo ha portato a considerarla come il miracolo della sua vita. Elisabetta Pesarese è stata fondamentale sia per la sua vita personale che per la sua carriera artistica. Infatti, grazie a quella canzone nata dall’intenso sentimento che provava per lei, Fabio è diventato una celebrità e per questo motivo le è infinitamente grato. La sua presenza nella sua vita è stata come un raggio di sole che ha illuminato ogni angolo buio e ha reso ogni momento prezioso e indimenticabile.

Elisabetta Pesarese e Fabio Concato hanno dato vita a due meravigliose creature, le loro figlie Carlotta e Giulia. La primogenita Carlotta, nata il 24 maggio, è stata omaggiata dalla celebre canzone “Fiore di maggio”. “E ci hai visto su dal cielo / Ci hai trovato e piano sei venuta giù / Un passaggio da un gabbiano / Ti ha posata su uno scoglio ed eri tu”, sono parole che raccontano la magia dell’arrivo di Carlotta. Lo scorso luglio, Carlotta ha dato alla luce la sua piccola Nina Matilde, rendendo nonni per la prima volta Fabio ed Elisabetta. Qualche settimana fa, Concato ha condiviso su Instagram una foto con la nipotina: “Nina. Dolce amore”, è la dedica appassionata alla sua adorabile bambina. La seconda figlia, invece, è stata celebrata nella canzone omonima “Giulia”: “Canto questa canzone che parla di noi due, di un uomo e di sua figlia che viaggiano un po’ come due fidanzati: dimmi se ti va; quanta passione hai dentro gli occhi…”. La famiglia di Elisabetta e Fabio è una meravigliosa dimostrazione di amore e affetto, che si espande di generazione in generazione.