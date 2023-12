Elodie contro tutti: la sua risposta epica sull’abito dallo spacco “hot

Negli ultimi giorni, un vestito rosso di Valentino indossato da Elodie ha scatenato una discussione sul web. Mentre alcuni hanno trovato il suo abito troppo provocante a causa di uno spacco profondo lungo la coscia, altri hanno difeso il suo diritto di indossare ciò che preferisce senza giudizi. La cantante ha deciso di intervenire nella discussione in modo epico attraverso un tweet che ha suscitato molte reazioni.

Nel suo tweet, Elodie ha citato Laura Pausini, appropriandosi della famosa frase della cantante italiana: “La tengo Como todas!” Questa frase è stata originariamente utilizzata da Laura Pausini in un concerto in Perù nel 2014, quando a causa di un problema con il suo vestito si è esibita indossando una vestaglia. Ma Elodie non si è fermata qui.

Nel suo tweet, ha aggiunto un’altra frase che ha aggiunto un pizzico di provocazione alla risposta: “E comunque ieri tripletta.” Questa affermazione ha un riferimento calcistico, facendo riferimento a quando Elodie è stata paragonata a Joao Mario, un calciatore ora al Benfica, che ha segnato una tripletta giocando contro l’Inter. In passato, qualcuno aveva definito Elodie “Joao Mario con i capelli.”





La risposta di Elodie è stata audace e decisa, dimostrando la sua sicurezza e il suo senso dell’umorismo di fronte alle critiche. La cantante ha messo fine alla discussione con un tocco di classe e una risposta epica.