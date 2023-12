Orrore in famiglia: 30enne arrestato mentre tenta di strangolare la moglie!

Un dramma familiare è stato evitato per un soffio nella provincia di Teramo, dove un uomo di 30 anni è stato arrestato mentre cercava di strangolare la sua ex moglie. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha impedito un possibile femminicidio, salvando la vita della donna.

Una Scia di Violenza

La terribile vicenda è avvenuta in Val Vibrata, e la vittima è stata trovata in uno stato di choc con evidenti segni di violenza fisica. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, la coppia era coinvolta in una lite furiosa. Tuttavia, questa non era la prima volta che si verificava una situazione del genere tra i due coniugi.

La donna aveva precedentemente denunciato il marito per episodi di violenza domestica, ma la richiesta di una misura di protezione nei suoi confronti era stata respinta dal Giudice per le Indagini Preliminari. Come spesso accade in casi simili, l’uomo si sarebbe avvicinato alla casa della donna in un tentativo di riavvicinamento o per discutere la loro situazione. Tuttavia, la conversazione avrebbe presto preso una piega violenta.





L’Aggressione e l’Intervento Provvidenziale

Il giovane avrebbe inizialmente sfogato la sua rabbia distruggendo oggetti in casa, ma poi si sarebbe scagliato contro la sua ex moglie con schiaffi e pugni, culminando nel tentativo di strangolarla. Fortunatamente, i genitori della ragazza hanno sentito le sue grida e la sua richiesta d’aiuto, chiamando immediatamente il 112 per chiedere l’intervento dei carabinieri.

La vittima è stata portata in ospedale per le necessarie cure mediche, mentre l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Ora attende la convalida dell’arresto, mentre la Procura di Teramo indagherà ulteriormente su questo grave episodio di violenza domestica. La storia mette in luce ancora una volta l’importanza di intervenire tempestivamente in casi di violenza di genere per prevenire tragedie ancora più gravi.