Federica Vincenti chi è la moglie di Michele Placido?

Federica Vincenti, nota anche come Luna, è la moglie dell’attore Michele Placido. La coppia ha un notevole divario di età, 37 anni. Si sono sposati nel 2012 a Cisternino, in Valle d’Itria, dopo che Michele Placido ha ottenuto l’annullamento della Sacra Rota per il suo precedente matrimonio.

Federica è nata a Scorrano l’8 novembre 1983 e ha studiato canto fin da piccola. A 19 anni si iscrive all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma, dove si dedica al canto lirico, al pianoforte e alla recitazione. Dopo il diploma, nel 2005, ha intrapreso la carriera di attrice, recitando in diversi film importanti come Il Pirata – Marco Pantani, Il grande sogno diretto da Michele Placido, Vallanzasca – Gli angeli del male, Tulpa – Perdizioni mortali e Trilussa – Storia d’amore e di poesia. Ha avuto anche una carriera teatrale di successo, apparendo in produzioni come Il romanzo di Ferrara, Shylock. Il mercante di Venezia in prova, Italia mia, Re Lear e Riccardi III. Nel 2016 ha partecipato a The Voice of Italy, dove è stata scelta da Raffaella Carrà nelle blind audition, ma è stata poi eliminata nella fase delle Battles.

Valentina e Michele hanno una relazione da diciotto anni e insieme hanno un figlio, Gabriele. Recentemente si è ipotizzata una possibile crisi coniugale, ma non c’è motivo di dubitare della longevità della loro relazione, visto che stanno insieme dal 2002.

Le dichiarazioni rilasciate dall’attrice e cantante a Vanity Fair sono state molto controverse e hanno fatto sì che Federica ricevesse un’ondata di critiche e fosse accusata di degradare il marito.

Valentina ha affermato al noto periodico che “La maturità è un divario che detta e fagocita l’affetto”. Di fronte alle numerose critiche, l’interprete ha affrontato nuovamente l’argomento smentendo le ipotesi di un disaccordo nel rapporto di coppia.

In un’intervista del 2017, Valentina ha parlato di come l’amore cambi nel tempo. Ha commentato: “Quando l’amore è agli inizi, non pensi al fatto che la differenza di età tra te e il tuo partner finirà per causare una divisione”. Ha poi spiegato: “Cambia il corpo, i muscoli, la forza e la testa; può persino portare via i pensieri e la memoria”. Nonostante le critiche che le sono state rivolte, Valentina ha chiarito che le sue parole volevano solo illustrare come l’amore possa trasformarsi con l’età.

Dopo il divorzio da Simona Stefanelli, Michele Placido ha incontrato Federica Vincenti e nel 2006 dal loro amore è nato il figlio Gabriele. Nonostante il grande divario di età, la coppia ha deciso di sposarsi nel 2012 dopo un decennio di fidanzamento. Vincenti ha commentato: “L’amore cambia, la differenza ci dividerà, ma lui sarà sempre l’uomo della mia vita e il padre di mio figlio ed entrambi ci saremo sempre l’uno per l’altro”. Placido ha anche elogiato la moglie, osservando che “il suo contributo al nostro lavoro teatrale e cinematografico è inestimabile. Senza di lei sarei perso”. Federica Vincenti è anche un’attrice, formatasi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica di Roma. Ha partecipato a film come “Il Pirata – Marco Pantani”, “Vallanzasca – Gli angeli del male” e “Trilussa – Storia d’amore e di poesia”. Inoltre, Vincenti è un’attrice di teatro, avendo recitato in opere come “Il mercante di Venezia in prova”, “Re Lear” e “Riccardo III”. Inoltre, Vincenti è una cantante, avendo studiato opera e pianoforte. Nel 2016 ha partecipato ai provini di “The Voice of Italy” ed è stata scelta da Raffaella Carrà nella fase delle audizioni al buio.