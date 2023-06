Federico Fashion Style: Accuse choc contro la ex compagna e la lotta per vedere sua figlia - Controcopertina

Federico Fashion Style, noto parrucchiere dei vip, si trova al centro di una serie di eventi sfortunati dopo il suo ricovero in ospedale. Accuse gravi e una difficile separazione dalla ex compagna Letizia Porcu hanno messo a dura prova il celebre hairstylist. In mezzo a tutto questo, emerge una lotta per poter vedere sua figlia, Sophie Maelle.

Il periodo difficile di Federico Fashion Style

Dopo l’annuncio ufficiale della separazione e il suo coming out pubblico, i mesi recenti sono stati tumultuosi per Federico Fashion Style. Questo turbamento potrebbe aver contribuito al suo crollo psico-fisico che lo ha portato in ospedale. Nonostante l’allarme suscitato dalla foto del braccio con la flebo, fortunatamente la situazione sembra essere migliorata.

La visita dai carabinieri

Tuttavia, i problemi sembrano non voler abbandonare Federico Fashion Style. Nelle ultime ore, il noto parrucchiere si è recato presso la caserma dei carabinieri ad Anzio. Un duro sfogo sui social ha lasciato intendere che qualcosa di grave stia accadendo: “Tempo al tempo. Non ce la faccio più!”. In un post successivo, ha menzionato anche sua figlia, definendola la sua unica forza.

Una battaglia per vedere sua figlia

La lotta per ottenere il diritto di vedere Sophie Maelle sembra essere al centro delle preoccupazioni di Federico Fashion Style. In un post commovente, ha condiviso un disegno della figlia e ha espresso un dolore immenso per non averla sentita per diverse ore. È possibile che questa sia una conseguenza della battaglia legale che sta affrontando con l’ex moglie.

Accuse e azioni legali

Secondo un articolo su Il Messaggero, il contendere sembra essere proprio la custodia della piccola Sophie Maelle. Federico ha lasciato intendere che la sua ex compagna gli stia impedendo di avere contatti con la bambina. Questo ha portato Federico Lauri a recarsi dai carabinieri di Anzio, portando con sé un plico di documenti, senza specificarne il motivo, ma suggerendo che potrebbero essere collegati alla situazione.

In attesa di risposte

La situazione continua a svilupparsi e il mistero su ciò che sta accadendo si infittisce. Federico Fashion Style è determinato a far luce su queste accuse choc e a ottenere il diritto di vedere sua figlia. Mentre la battaglia legale prosegue, l’hairstylist cerca sostegno dai suoi fan, promettendo di svelare tutti i dettagli a tempo debito. La speranza è che questa situazione si risolva nel migliore dei modi per il bene di tutti i coinvolti.