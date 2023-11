Fedez alla conduzione di “Chi Vuole Essere Milionario?”: il nuovo volto della TV italiana

Secondo le ultime indiscrezioni, Fedez potrebbe presto diventare il nuovo conduttore di “Chi Vuole Essere Milionario?”, uno dei format più amati della televisione italiana. Il rapper milanese, già giudice di “X Factor”, sarebbe il principale candidato per prendere le redini del celebre quiz show, precedentemente guidato da Gerry Scotti. Il debutto di Fedez sarebbe previsto per l’inizio del 2024, con una collocazione nel pre-serale di La7.

Rumors e silenzi

Le voci sul nuovo ruolo televisivo di Fedez sono state divulgate dal quotidiano “Libero”, ma per ora rimangono senza conferma ufficiale. Né l’artista né l’emittente La7 hanno rilasciato dichiarazioni in merito, mantenendo un riserbo che accresce la curiosità e le aspettative. Secondo il giornalista Giuseppe Candela, l’assenza di smentite potrebbe suggerire una verità non ancora rivelata.

La traiettoria televisiva di Fedez

Fedez, noto per la sua versatilità artistica, sembra guardare a un futuro con crescenti ambizioni televisive. Dopo aver esplorato l’idea di assumere la direzione artistica del Festival di Sanremo a partire dal 2025, il rapper continua a coltivare il suo ruolo di attivista, come dimostra la recente petizione in favore del bonus psicologo, che ha ottenuto un notevole riscontro popolare. Anche la sua vita privata rispecchia lo stesso successo, con l’imminente trasloco in una nuova dimora nel quartiere Citylife di Milano, condivisa con la moglie influencer Chiara Ferragni.





Un futuro incerto ma promettente

Sebbene il futuro di Fedez come possibile conduttore di “Chi Vuole Essere Milionario?” rimanga avvolto nel mistero, il suo profilo pubblico e la carriera multisfacettata lo rendono una scelta intrigante per la televisione italiana. La potenziale scelta di affidare a una personalità come Fedez la conduzione di un quiz show tradizionalmente più classico segna forse una nuova era per la TV italiana, che sembra pronta a rinnovarsi attraverso volti noti del panorama digitale e influencer.