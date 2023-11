Cosa è successo a Ballando con le Stelle? Alberto Matano messo a tacere da Sara Croce e deriso da Selvaggia Lucarelli!

Durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”, la ex showgirl di “Avanti un Altro” Sara Croce ha mostrato il suo lato più grintoso, rispondendo con fermezza alle critiche di Alberto Matano. Il giornalista aveva messo in dubbio la genuinità dell’immagine “acqua e sapone” di Sara, riferendosi alle foto di viaggi lussuosi pubblicate dalla showgirl su Instagram.

La vendetta di Sara

Sara non ha esitato a pianificare il suo momento di rivalsa, mostrando la sua determinazione nella clip di presentazione della puntata successiva. Dopo la sua esibizione, la showgirl ha affrontato il tema della sincerità e del pregiudizio, puntando il dito contro Matano per averla etichettata basandosi esclusivamente sul suo profilo Instagram. La risposta di Sara ha fatto applaudire il pubblico e ha messo in difficoltà Matano, che ha cercato di difendersi senza successo.

L’ironia di Selvaggia Lucarelli

Ma non è finita qui. La puntata ha visto anche la presenza di Selvaggia Lucarelli, che ha colto l’occasione per prendere in giro Matano sui social media. La scelta del giornalista di usare una sua foto come sfondo del cellulare è stata tacciata di egocentrismo da molti utenti, e la Lucarelli ha deciso di sfruttare l’occasione per uno sfottò epico. In una Story su Instagram, la giornalista ha mostrato come sfondo del proprio telefono proprio la foto di Matano, aggiungendo un pizzico di umorismo alla vicenda.





In sintesi, la sfida tra Sara Croce e Alberto Matano a “Ballando con le Stelle” ha tenuto banco sui social media, diventando oggetto di commenti e reazioni online. Mentre Sara ha dimostrato il suo lato più grintoso e determinato, Matano è stato preso in giro da Selvaggia Lucarelli per la sua scelta di sfondo del cellulare.