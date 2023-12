Fedez: “L’angoscia mi ha portato sull’orlo del precipizio: ho valutato gesti estremi per salvaguardare la mia famiglia!

Nel corso di una toccante intervista condotta da Mara Venier su Rai 1, il celebre cantante milanese Fedez ha aperto il suo cuore e condiviso profonde riflessioni sulla sua battaglia per la salute mentale e l’amore per sua moglie, Chiara Ferragni.

Affrontando la Salute Mentale

Fedez ha affrontato apertamente il tema della salute mentale, sottolineando quanto sia fondamentale prestare attenzione alla mente tanto quanto al corpo. Ha parlato della sua personale esperienza e dei momenti difficili che ha dovuto superare: “Siamo portati a pensare che bisogna tenere il fisico sano, ma fisico e mente vanno di pari passo. Anzi, a volte la mente è anche più importante. Si parla poco di salute mentale.” Fedez ha rivelato di aver dovuto affrontare la paura di morire e di come questo abbia avuto un impatto traumatico sulla sua mente. Dopo aver curato la malattia, ha continuato a lottare con le conseguenze, prendendo addirittura sette psicofarmaci diversi contemporaneamente. Ha descritto un periodo di agitazione, insonnia e confusione mentale, che ha messo a rischio la stabilità della sua famiglia.

Una Lotta con la Depressione

Fedez ha raccontato il suo percorso difficile, che lo ha portato a una profonda depressione dopo aver smesso di prendere gli antidepressivi senza un graduale decremento. Ha affrontato problemi fisici e tic nervosi, e ha riferito di non essere riuscito a camminare per due settimane. Questo periodo oscuro ha portato Fedez in una depressione profonda. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di farsi seguire da specialisti per uscire da una situazione simile, sottolineando la necessità di rendere l’assistenza alla salute mentale accessibile a tutti.





L’Amore per Chiara Ferragni

Il cantante ha condiviso anche il suo amore per Chiara Ferragni, raccontando come si siano incontrati quando entrambi avevano partner diversi. Fedez ha spiegato che, nonostante le loro differenze di approccio alla vita, hanno trovato un terreno comune nelle cose più importanti e ha riconosciuto Chiara come la persona della sua vita.

Sulla Notorietà e le Buone Azioni

Infine, Fedez ha affrontato il tema della notorietà e delle critiche. Ha ribadito la sua convinzione che fare azioni benefiche sia importante, indipendentemente dalle motivazioni. Ha espresso disagio verso il “processo alle intenzioni” e ha sottolineato la sua preferenza per l’azione positiva rispetto alle critiche.

L’intervista di Fedez è stata un momento toccante di apertura e vulnerabilità, che ha posto l’attenzione sulla cruciale questione della salute mentale e ha rafforzato il suo amore per Chiara Ferragni. La sua storia è un promemoria dell’importanza di affrontare le sfide mentali e cercare aiuto quando ne abbiamo bisogno.