L’artista di strada originario di Schio, noto come Evyrein, è tornato a far parlare di sé con un nuovo murales, questa volta nella città di Padova. Quest’artista, che ha recentemente guadagnato notorietà per le sue opere murali, ha realizzato un lavoro che unisce il noto ritornello “Attenzione pickpocket” al controverso caso che coinvolge Chiara Ferragni e la Balocco. Il murales in questione è apparso nel quartiere Arcella di Padova e rappresenta Chiara Ferragni con un panettone in mano, accanto al marito Fedez. Il poster a grandezza naturale è stato affisso su una casa in via Pirano 3bis.

“Attenzione pickpocket”: Un Fenomeno Virale

Per capire il significato di “Attenzione pickpocket”, dobbiamo fare un salto indietro nella cultura popolare italiana. Questa espressione è diventata un vero e proprio tormentone nazionale e ha fatto il giro del mondo attraverso remix musicali e video online su piattaforme social come TikTok e Instagram. A pronunciare l’allarme contro i borseggiatori è sempre la stessa voce, quella di Monica Poli, una 57enne di Venezia, dove il fenomeno è nato e cresciuto.

Venezia è da anni una delle città italiane meno sicure in termini di furti, soprattutto per quanto riguarda i numerosi turisti che visitano la città lagunare. Turisti che spesso si lanciano nei canali o decidono di consumare cibo e bevande su monumenti storici. Di fronte a questa situazione, sono nate diverse iniziative locali, supportate dalle istituzioni, per cercare di rendere la città più sicura.





Monica Poli: La “Cacciatrice” di Borseggiatori

Monica Poli è una consigliera di municipalità per il Comune di Venezia che ha deciso di intraprendere un’azione diretta contro i borseggiatori, in particolare le borseggiatrici, visto che spesso sono donne. Poli, armata di telefono cellulare, filma tutte le presunte borseggiatrici, spesso riuscendo a riconoscerle in anticipo, e grida l’allarme ai turisti e ai cittadini: “Attenzione, pickpockets! Attenzione, borseggiatrici!”

L’Artista sotto Inchiesta

Tornando all’artista Evyrein, è importante notare che non è la prima volta che finisce sotto inchiesta a causa dei suoi murales. In passato, è stato indagato per un’opera che raffigurava Giorgia Meloni che stringeva la mano al boss mafioso Matteo Messina Denaro, con la scritta “In Bonafede,” riferimento al nome da latitante del capo della mafia. L’accusa in questo caso è di vilipendio alle istituzioni.

La Digos di Padova ha seguito da vicino il caso dell’artista, avendo già avuto a che fare con lui in relazione al murales sulla Meloni. La sua arte, provocatoria e carica di significati, continua a suscitare dibattiti e polemiche in Italia.