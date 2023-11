Filippo Turetta Confessa: “Ho Ucciso la Mia Ragazza”

Le Prime Parole Pronunciate agli Agenti di Polizia Tedesca

Filippo Turetta, il giovane italiano di 22 anni al centro di un drammatico caso di omicidio, ha confessato il suo crimine alle forze dell’ordine tedesche. Queste sarebbero state le prime parole pronunciate da Turetta quando è stato fermato dopo una fuga durata una settimana.

La Fuga e la Cattura

Dopo una settimana di fuga, Filippo Turetta è stato fermato sulla strada in Germania dalle forze dell’ordine tedesche. Il giovane era visibilmente provato e stanco quando è stato catturato. Non ha opposto resistenza all’arresto, e il giorno successivo ha espresso il desiderio di essere rimpatriato in Italia, come riferito dal Corriere.

La Detenzione Attuale

Attualmente, Filippo Turetta si trova nel carcere di Halle, dove è tenuto sotto stretta sorveglianza. La sua cella è isolata e blindata, e viene costantemente monitorata 24 ore su 24. Al momento, Turetta non ha ancora avuto contatti con nessun altro detenuto e ha parlato solo con il suo avvocato tedesco. Secondo quanto riferito, il giovane si comporta con freddezza e distacco, affermando chi lo ha visto.





L’Attesa dell’Estradizione

Sebbene il Ministero della Giustizia italiano abbia completato l’iter per il rientro di Turetta in Italia, la richiesta formale non è ancora giunta in Germania. Tuttavia, secondo la procura competente di Naumburg, l’estradizione di Turetta dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Il portavoce della procura di Sassonia Anhalt, Klaus Tewes, si è espresso in modo ottimistico riguardo alla procedura, dichiarando: “Mi aspetto che l’imputato sia estradato in Italia tra pochi giorni”.