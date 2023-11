Luca Ward e la Sindrome di Marfan: La Lotta della figlia con la malattia

La Sindrome di Marfan: Una Malattia Rara

Luca Ward, noto attore e doppiatore italiano, è tornato a parlare apertamente della malattia che affligge sua figlia Luna: la Sindrome di Marfan. La sua testimonianza è stata rilasciata durante la trasmissione televisiva “Oggi è un altro giorno,” condotta da Serena Bortone. Questo raro disturbo, che colpisce il tessuto connettivo, può comportare una serie di problematiche, tra cui alterazioni ossee, oculari, cardiache e del sistema nervoso centrale.

La storia inizia quando Luca Ward e sua moglie Giada Desideri notarono un’anomalia nel bacino di Luna, la loro figlia. Questo segno inusuale li ha spinti a intraprendere una lunga ricerca per scoprire la causa del problema. Dopo oltre un anno di incertezza, hanno ricevuto la diagnosi di Sindrome di Marfan. Luca Ward ha condiviso il suo stato d’animo dicendo: “Non ne sapevamo assolutamente nulla, quando abbiamo aperto internet è stato un disastro totale. Io sono andato proprio giù, nonostante sono sempre stato un uomo forte.”

Il Ruolo Coraggioso di Giada Desideri

È stata Giada Desideri, la madre di Luna, a prendere in mano la situazione, dedicando completamente se stessa al benessere della figlia. Luca Ward, pur continuando la sua carriera, ha ammesso di non aver ancora completamente elaborato la situazione. Entrambi i genitori hanno inizialmente sperimentato sensi di colpa e hanno pensato che la malattia potesse essere colpa loro. Luca Ward ha dichiarato: “Sono cose che capitano, ci sentivamo colpevoli all’inizio, pensavamo fosse colpa nostra. È stato terribile.”

L’Intervento Chirurgico Cruciale

A causa della pandemia che ha bloccato gli spostamenti, Luna non è riuscita a ottenere i busti correttivi necessari per la sua condizione. Questo ha reso necessario un intervento chirurgico anticipato per correggere la sua colonna vertebrale. In circostanze normali, questo tipo di intervento avviene tra i 18 e i 19 anni, ma per Luna non c’era altra scelta. Luca Ward ha sottolineato l’importanza vitale dell’operazione, affermando che “l’alternativa era la morte per soffocamento.”

Il Rapporto con il Secondo Figlio Lupo

Luca Ward e Giada Desideri hanno anche un secondo figlio, Lupo, di 16 anni. Negli anni successivi alla diagnosi di Luna, Luca Ward ha ammesso di aver trascurato Lupo, concentrandosi interamente sul benessere di Luna. Questa situazione è stata risolta grazie all’aiuto e all’intervento di Giada, che ha fatto notare a Luca l’importanza di riequilibrare l’attenzione tra i due figli. Nonostante il tempo perduto, Luca sta cercando di costruire un rapporto più forte con Lupo, rendendo il presente significativo per entrambi.

La storia di Luca Ward e della sua famiglia è un esempio di resilienza e amore incondizionato. Affrontando le sfide della Sindrome di Marfan insieme, stanno dimostrando che l’unione e la forza familiare possono superare qualsiasi ostacolo.