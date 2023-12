Nel caso di Filippo Turetta, l’omicida dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, emergono divergenze significative tra le analisi dello psichiatra Enrico Zanalda e quelle della criminologa Roberta Bruzzone. In questo articolo, esploreremo le posizioni di entrambi gli esperti e le implicazioni che queste divergenze possono avere per il processo in corso.