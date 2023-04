Flavio Insinna, chi è la fidanzata Adriana: età, lavoro, foto, figli, come si sono conosciuti

Adriana Riccio: la donna che ha conquistato Flavio Insinna

Chi è Adriana Riccio, compagna di Flavio Insinna

Adriana Riccio è conosciuta principalmente per essere la compagna del celebre conduttore televisivo Flavio Insinna, noto per il suo lavoro in programmi come L’Eredità e Affari Tuoi. Ma la loro storia ha avuto inizio proprio grazie al secondo programma, quando Adriana partecipò come concorrente nel 2016. Rappresentando il Veneto, non solo vinse 36mila euro, ma trovò anche l’amore della sua vita.

La relazione segreta con Flavio Insinna

Per un lungo periodo, la coppia ha mantenuto la loro relazione lontana dai riflettori. Insinna, infatti, è sempre stato molto riservato riguardo alla sua vita privata, desideroso di proteggere Adriana dal gossip. Ma chi è realmente Adriana Riccio?

Adriana Riccio: una campionessa di taekwondo

Adriana è un’istruttrice di taekwondo e ha vinto una medaglia di bronzo ai mondiali. Nonostante la riservatezza di Flavio Insinna, in un’intervista ha dichiarato che Adriana è una donna che gli dà una forza inimmaginabile, evidenziando così l’importanza che ha nella sua vita.

La vita di Adriana Riccio

Nata a Mirano, in Veneto, nel 1976, non si conoscono molti dettagli sulla sua vita privata, se non la sua passione per il taekwondo e la boxe. Ciò che è certo è che lei e Flavio vivono insieme da anni, ma al momento non hanno figli né progetti matrimoniali.

Flavio Insinna e la sua precedente relazione con Mariagrazia Dragani

Prima di Adriana, Flavio Insinna è stato legato per molto tempo a Mariagrazia Dragani. Nonostante i progetti matrimoniali, la loro storia è finita improvvisamente. Tuttavia, Insinna non ha mai escluso la possibilità di rimettersi in gioco se avesse incontrato la persona giusta. Chissà se Adriana sarà quella che porterà Flavio all’altare…

Adriana Riccio su Instagram

Adriana è molto attiva su Instagram, dove conta 3.079 follower. Nel suo profilo, la giovane sportiva condivide foto della sua vita quotidiana, spesso in compagnia di animali, ai quali sembra essere molto legata.