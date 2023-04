Frangetta tatuata sulla fronte per nascondere la pelata, ma il risultato è un spaventoso. Video boom su TikTok (ma sarà tutto vero?)

Un caso di tatuaggio permanente che ha fatto discutere il web coinvolge Gianluca, che ha deciso di risolvere il suo problema di calvizie incipiente facendosi tatuare una frangia. La tatuatrice che ha eseguito l’operazione ha postato un video sui social, che ha raccolto milioni di visualizzazioni, suscitando grandi dubbi sull’autenticità dell’intervento.

L’idea di tatuare una frangia per coprire la calvizie sembra geniale, ma gli esiti dell’intervento non hanno soddisfatto le aspettative di Gianluca. La tatuatrice Maria Gina Altobelli ha infatti postato un video in cui si vede il ragazzo piangere di fronte allo specchio.

Tuttavia, molti utenti non hanno creduto alla veridicità dell’intervento, sospettando che si tratti di uno scherzo architettato ad arte. Il comportamento solleva dubbi sulla sincerità dell’intero racconto e sulla possibile burla organizzata. In molti hanno infatti notato che Gianluca sembrava provare a nascondere una risata invece di piangere davanti allo specchio.

Certo è che il caso ha fatto parlare molto e sollevato dubbi sul rapporto tra apparenza e realtà, con l’idea del tatto permanente come soluzione estrema ai problemi estetici. In definitiva, la verità potrebbe essere nascosta tra le pieghe del web, e restare per sempre un mistero irrisolvibile.