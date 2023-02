Frida Bollani chi è la figlia di Stefano Bollani? Età, biografia, malattia e madre

Figlia di un artista, Frida Bollani è un individuo dotato il cui talento non può essere trascurato. Questo è il primo ritratto di Bollani, e la sua storia deve ancora essere scoperta….

Frida Bollani è figlia del noto pianista Stefano Bollani e della cantante e attrice Petra Magoni. Nel 2021 ha ricevuto ampi consensi per la sua esibizione nel programma televisivo condotto dal padre e dalla moglie, Valentina Cenni, su Rai 3. L’anno successivo è tornata in TV e da allora è diventata molto popolare, con un grande seguito sui social media. Scopriamo di più sul suo background e su cosa l’ha resa così popolare.

Chi è Frida Bollani e dove vive?

Frida Bollani è la figlia del noto pianista Stefano Bollani. Ha raggiunto la notorietà dopo una straordinaria esibizione nel programma televisivo del padre, Via dei Matti numero 0, su Rai 3. Nata il 18 settembre 2004, sotto il segno della Vergine, Frida vive a Pisa con la madre Petra Magoni (con cui Stefano Bollani ha anche un figlio, Leone) e frequenta il Liceo Musicale. In un’intervista al Corriere della Sera, Frida ha parlato del suo talento per il pianoforte e della sua vita tra famiglia e musica.

Frida Bollani: storia e malattia

Frida Bollani ha ereditato la passione per la musica dai genitori. Il padre e la madre, Stefano Bollani e Petra Magoni, sono entrambi artisti affermati sulla scena nazionale. L’amore per la musica si è tradotto in un percorso di studi tra il Liceo musicale e la formazione al pianoforte, fin da bambina, sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli.

Frida Bollani Magoni, ipovedente, non ha mai considerato la sua malattia un ostacolo. “La considero anzi un dono”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. “Proprio per questo la natura mi ha dato tante altre cose, come la capacità di ascoltare in modo diverso dagli altri e un orecchio assoluto. Insomma, la fortuna di non vedere, o di vedere molto poco, mi ha permesso di sviluppare e mantenere allenato il mio udito”.

Nel suo curriculum figurano numerose esperienze di valore, come le collaborazioni e le esibizioni come pianista e cantante con l’Orchestra Operaia (Jazz Big Band) di Massimo Nuzi.

Nel 2019 si è esibita a Sanremo in duetto con la madre, Petra Magoni, in occasione del Premio Tenco.

Ha iniziato a cantare e a suonare il pianoforte all’età di 2 anni: “Mia mamma”, ha raccontato al Corriere della Sera, “è una cantante e sono salita sul palco la prima volta quando ero ancora nella pancia. Ho unito il suo talento a quello di mio padre e sfrutto, insieme, i loro due strumenti: pianoforte e voce. Ma vorrei diventare presto un polistrumentista”. Dopo il periodo della chitarra e dell’armonica, sogno di imparare a suonare la batteria. Poi il basso”.

In un’intervista a Luca de La Nazione, ha raccontato chi sono i suoi artisti di riferimento: “Mi piace Ariana Grande e Olivia Isabel Rodrigo, una cantautrice e attrice molto forte tra i miei coetanei. Uno dei miei preferiti è Oren Lavie, il cantautore israeliano che seguo da tempo e che ho avuto la fortuna di incontrare e l’onore di duettare a PianoCity a Milano poco tempo fa. E, naturalmente, adoro Jacob Collier, un genio assoluto”.

In occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno 2021, ha suonato a Roma, rendendo omaggio a Franco Battiato con il suo La cura.