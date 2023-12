Funerali autorizzati dopo l’interrogatorio senza precedenti di Turetta e la rivelazione dell’autopsia di Giulia

Dopo un lungo interrogatorio durato quasi una giornata intera, Filippo Turetta, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, ha fornito dettagli rilevanti sulla tragica serata dell’11 novembre. Nel frattempo, l’autopsia sul corpo di Giulia ha fornito indicazioni cruciali sulla dinamica dell’omicidio. Questi sviluppi consentono ora la celebrazione dei funerali della giovane.

Il Lungo Interrogatorio: L’interrogatorio di Filippo Turetta è stato un evento senza precedenti, durato quasi un’intera giornata senza pause. Durante questo periodo, Turetta ha affrontato domande incalzanti e, anche se ha usato spesso l’espressione “non ricordo”, ha fornito dettagli importanti sulle tragiche circostanze che hanno portato alla morte di Giulia Cecchettin.

Rivelazioni Importanti : Sotto l’interrogatorio del pm Andrea Petroni, Turetta ha narrato gli avvenimenti iniziati con una serata passata in un centro commerciale a Marghera insieme a Giulia. Ha poi descritto l’aggressione avvenuta nel parcheggio di Vigonovo, in cui ha estratto un coltello. Giulia, urlando di dolore, è stata costretta a risalire in auto. Successivamente, è avvenuta una seconda aggressione nell’area industriale di Fossò, in cui sono state inflitte numerose coltellate mortali.





Determinante lo Shock Emorragico : L’autopsia eseguita dal medico legale Guido Viel ha rivelato dettagli cruciali sulla morte di Giulia Cecchettin. Contrariamente alle ipotesi precedenti, la sua morte è stata causata dallo shock emorragico dovuto alle molteplici coltellate inferte durante la seconda aggressione a Fossò. Il momento del decesso è stato stimato intorno alle 23:40.

Via Libera ai Funerali : Con i risultati dell’autopsia e il nulla osta della Procura di Venezia, la famiglia di Giulia può finalmente organizzare i funerali. La cerimonia funebre si terrà probabilmente martedì 5 dicembre presso la chiesa di Santa Giustina Maggiore in Prato della Valle.

Prossimi Sviluppi : Dopo l’autopsia, l’attenzione si sposta sugli ulteriori dettagli che potrebbero emergere dai veicoli di Turetta, dagli strumenti informatici e dai coltelli sequestrati. La Procura potrebbe considerare l’aggravante della premeditazione e della crudeltà nell’omicidio di Giulia Cecchettin, aprendo la strada a ulteriori sviluppi legali.