GF 2023: Napoli sotto attacco di un concorrente. Il pubblico si indigna

Il Grande Fratello 2023 è stato scosso da una serie di offese rivolte ai napoletani da parte di uno dei concorrenti, Paolo Masella. Il macellaio di Roma ha affermato che Napoli non è una città culturale e che non rientra nemmeno nelle prime cinque in Italia. Queste parole hanno suscitato l’indignazione del pubblico e dei telespettatori, soprattutto tra gli abitanti della città partenopea.

Ma cosa ha detto esattamente Paolo Masella? Durante una conversazione sul tema dell’arte e della cultura, ha dichiarato: “Per i miei gusti Napoli non rientra neanche nelle prime cinque perché c’ha poca cultura. Storia culturale, nel senso di artistica. Nel senso che ti direi Roma e, dopo Roma, Firenze e Venezia”.

Massimiliano Varrese, un altro concorrente, ha subito risposto sostenendo che Napoli è una delle città più culturali d’Italia, ma Masella ha continuato a sostenere la sua opinione, sostenendo che altre regioni italiane gli trasmettono più cultura rispetto a Napoli.

Le parole di Paolo Masella hanno scatenato la reazione del pubblico sui social media, con molti utenti che hanno criticato il concorrente per le sue offese alla città di Napoli e alla sua storia culturale e artistica. “Non si dovrebbe parlare se non si ha niente di intelligente da dire”, ha scritto un utente sui social media. “Napoli è culla dei più grandi scrittori, attori, poeti, cantautori. Dormi va!!”, ha scritto un altro utente.

In ogni caso, le parole di Paolo Masella hanno suscitato grande indignazione tra il pubblico del Grande Fratello 2023 e hanno portato alla ribalta la questione della cultura e dell’arte nella città di Napoli.