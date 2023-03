GF Vip: La lettera della mamma di Antonella Fiordelisi a Pier Silvio Berlusconi

La madre in ansia, Milva Fiordelisi, scrive una lunga lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi, esprimendo la sua preoccupazione per il benessere mentale e fisico di sua figlia, partecipante al Grande Fratello Vip. La lettera è stata condivisa sul profilo Instagram di Antonella Fiordelisi e critica il comportamento ostile della squadra del reality nei confronti della giovane.

“Caro Piersilvio, sono una madre in ansia per il benessere mentale e fisico di mia figlia, entrata nella Casa del GF Vip il 19 settembre come schermitrice e modella”, si legge nella lettera indirizzata al CEO di Mediaset. La madre elogia l’intervento di Berlusconi per rimettere il programma in carreggiata, ma sottolinea che il GF Vip di quest’anno è caratterizzato anche dalla crudeltà e dalla mancanza di empatia tra i concorrenti, che spesso deride e umilia sua figlia.

Milva Fiordelisi cita anche alcune puntate in cui sua figlia è stata attaccata ingiustamente, mentre altri concorrenti che infrangevano le regole o pronunciavano parolacce venivano ignorati o addirittura elogiati. Inoltre, la madre mette in luce l’odio smisurato e ingiustificato nei confronti di sua figlia sui social media, sostenendo che anche personaggi famosi come Sonia Bruganelli hanno notato l’ossessione eccessiva nei confronti di Antonella.

La signora Fiordelisi incolpa anche Alfonso Signorini, il conduttore del programma, per non aver difeso sua figlia dagli attacchi e per averla invitata a lasciare il reality se si sentiva vittima di bullismo, invece di richiamare i responsabili.

In conclusione, Milva Fiordelisi sottolinea che la crudeltà umana, manifestata attraverso scherno e derisione, può essere più dannosa di una semplice parolaccia. La madre spera che sua figlia venga eliminata lunedì per il suo benessere mentale e fisico, altrimenti si aspetta che il programma intervenga per proteggerla.