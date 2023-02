GF Vip, pubblico contro Antonella Fiordelisi “Commenti contro Oriana roba da vergogna”

Durante il Game Night del GF Vip, Antonella è stata criticata per i suoi commenti su Oriana. Sebbene ci siano stati molti momenti di gioia e divertimento, la serata non è stata priva di polemiche. L’imitazione di Nikita Pelizon da parte di Milena Miconi, con tanto di parrucca e accento straniero, ha suscitato le critiche dei telespettatori, che ne hanno chiesto la squalifica. Fortunatamente, lo staff dell’influencer è intervenuto ed è riuscito a calmare la situazione.

È stato riferito che Edoardo Donnamaria ha avuto un episodio di malessere con vomito. Si dice che il gieffino abbia assaggiato alcuni cibi insoliti e poi si sia sentito male, vomitando in un vaso. Contemporaneamente, Gianluca Benincasa, l’ex compagno di Antonella Fiordelisi, ha fatto commenti pesanti nei confronti di Edoardo e del padre del vip. Ciò è avvenuto pochi giorni prima del possibile ingresso di Edoardo nella Casa. Successivamente, Oriana Marzoli è finita al centro delle polemiche per alcune affermazioni della spadista salernitana.

Antonella Fiordelisi ha espresso la propria contrarietà a Oriana Marzoli.

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli hanno avuto un acceso scambio di parole durante il GF Game Night. Le due sono da tempo in rapporti non amichevoli e di recente sono diventate acerrime nemiche. La compagna di Edoardo Donnamaria non ha probabilmente previsto la reazione che l’attacco alla coinquilina avrebbe provocato, provocando la reazione indignata del pubblico.

Antonella Fiordelisi ha fatto un commento sull’altezza di Oriana Marzoli, affermando: “Nemmeno con i tacchi è alta come me”, e ha continuato affermando: “Anche se sono in ginocchio sono più alta”. Ha poi aggiunto: “Forse per la prima volta è più alta di me, perché sono in ginocchio”. Questo commento non è piaciuto al pubblico, che ha difeso con forza la modella venezuelana.

I fan su Twitter hanno commentato il comportamento di Oriana, osservando che al suo posto non avrebbero potuto tollerarlo. Un altro utente ha suggerito di sporgere querela, mentre un altro ancora ha sottolineato la mancanza di sensibilità e di rispetto per gli altri da parte della signorina Fiordelisi. Qualcun altro è intervenuto in sua difesa, sottolineando che Oriana ha detto molto di peggio senza alcuna ripercussione.