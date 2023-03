Giancarlo Magalli: Età, malattia, moglie, figli, fidanzata e biografia

Giancarlo Magalli è nato il 5 luglio 1947 a Roma e lavora come presentatore televisivo.

Giancarlo Magalli: età, coniuge, figli Giancarlo Magalli ha 75 anni. Ha due figlie: Manuela, avuta dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, nata nel 1994 dalla seconda unione con Valeria Donati, con cui si è sposato nel 1989 e da cui si è separato nel luglio 2008. Nel 2019 ha avuto un breve legame sentimentale con la 22enne Giada Fusaro.

Problemi di salute Nell’estate del 2022, Magalli ha rivelato di aver avuto alcune questioni di salute e di essere stato ricoverato in ospedale per un’infezione.

Cosa fa ora Raffaello Tonon? Biografia Nato a Roma con radici sarde, è laureato in Scienze Politiche ed Economia e Commercio. Inizia come animatore nei villaggi turistici e poi approda sullo schermo come presentatore e autore.

Tra gli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, partecipa a vari film, tra cui Nerone, Scherzi da prete, L’imbranato e Ciao marziano.

Successivamente, entra nel mondo dello spettacolo come autore di programmi TV: Non stop (1977), Patatrac (1981), Pronto, Raffaella? (1983), Pronto, chi gioca? (1985-1986).

Dal marzo 1991 sostituisce Fabrizio Frizzi per il resto della stagione, diventando poi conduttore fisso dall’edizione 1993-1994 fino al 1996, per poi tornare agli inizi degli anni 2000 e ancora negli anni 2009-2021. Magalli rimane uno dei volti simbolo di questo show di Rai 2 che, ideato da Michele Guardì, intrattiene gli italiani nella fascia oraria della tarda mattinata.

Negli anni 2000, Giancarlo Magalli appare meno spesso in programmi serali, ma continua ad essere una presenza costante nei palinsesti giornalieri. Oltre a I fatti vostri e allo spin-off Piazza Grande, conduce anche Mezzogiorno in famiglia e il più recente Una parola di troppo. Inoltre, partecipa come ospite in altri programmi, come Pechino Express e Reazione a catena. Dal 2017 è il narratore del docu-reality Il Collegio, avvicinandosi così a un pubblico più giovane.